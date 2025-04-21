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Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів
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Його зусилля і молитви не зійдуть нанівець: Епіфаній відреагував на смерть Папи Франциска

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Митрополит Епіфаній прокоментував смерть Папи Франциска, відзначивши його служіння та допомогу Україні. Він підкреслив важливість зусиль Папи у звільненні полонених і поверненні дітей, що "житимуть у серцях".

Його зусилля і молитви не зійдуть нанівець: Епіфаній відреагував на смерть Папи Франциска

Настоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній відреагував на смерть Папи Франциска, заявивши, що його зусилля і молитви не зійдуть нанівець, але житимуть у серцях його пастви. Про це Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

"Із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Як глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти потребуючим. Під час наших особистих зустрічей Папа Римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії. Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей", - написав Епіфаній.

Він нагадав, що вчора у своєму великодньому посланні Папа знову згадав про "Україну, розтерзану війною", висловивши сподівання на встановлення, з Божої волі, справедливого і стійкого миру в нашій країні.

"Його зусилля і молитви не зійдуть нанівець, але житимуть у серцях його пастви. Висловлюю сердечне співчуття всім католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви, які втратили свого главу, а також усім, хто шанував спочилого Папу Франциска", - додав Епіфаній.

Нагадаємо

Сьогодні, 21 квітня, на наступний день після Великодня, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск.

Павло Башинський

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