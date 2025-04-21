Его усилия и молитвы не пройдут даром: Епифаний отреагировал на смерть Папы Франциска

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отреагировал на смерть Папы Франциска, заявив, что его усилия и молитвы не сойдут на нет, но будут жить в сердцах его паствы. Об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"С сердечной скорбью воспринял сегодняшнюю весть об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Как глава Римско-Католической Церкви он посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры, внедрял немало гуманитарных инициатив, чтобы помочь нуждающимся. Во время наших личных встреч Папа Римский Франциск выражал искреннюю обеспокоенность судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии. Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращения в Украину депортированных российскими властями детей", - написал Епифаний.

Он напомнил, что вчера в своем пасхальном послании Папа вновь упомянул об "Украине, истерзанной войной", выразив надежду на установление, по Божьей воле, справедливого и устойчивого мира в нашей стране.

"Его усилия и молитвы не сойдут на нет, но будут жить в сердцах его паствы. Выражаю сердечное соболезнование всем католикам, епископату и полноте Римско-Католической Церкви в Украине и Украинской Греко-Католической Церкви, которые потеряли своего главу, а также всем, кто почитал почившего Папу Франциска", - добавил Епифаний.

Напомним

Сегодня, 21 апреля, на следующий день после Пасхи, в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск.