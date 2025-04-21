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Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів
10:05 • 21019 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

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Дзвони базиліки Святого Петра у Ватикані сповістили про смерть Папи Франциска: на площі збираються скорботні віряни

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Кардинал Фаррелл Папи Римського Франциска підтвердив його смерть близько 7:30 ранку в Санта-Марті, люди збираються на площі Святого Петра.

Дзвони базиліки Святого Петра у Ватикані сповістили про смерть Папи Франциска: на площі збираються скорботні віряни

У Ватикані у базиліці Святого Петра б'ють дзвони у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. На площі Святого Петра збираються скорботні люди з усього світу, щоб віддати останню шану покійному понтифіку після його смерті у Великодній понеділок, пише УНН із посиланням на  трансляції з площі, відео з якої поширили світові ЗМІ. 

Деталі

Великі дзвони базиліки Святого Петра почали дзвонити, щоб повідомити жителів Риму про смерть Понтифіка, і сотні людей зібралися, щоб віддати данину пам’яті Папі після його смерті у віці 88 років.

Ватикан підтвердив, що Папа Франциск помер сьогодні вранці близько 7:30. Кардинал Кевін Фаррелл оголосив цю новину в Casa Santa Marta, неподалік від базиліки Святого Петра.

"Найдорожчі брати і сестри, з глибоким сумом я повинен повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. О 7:35 ранку єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця", - сказав Фарелл.

Кардинал додав, що усе життя Франциска було присвячене служінню Господу та Церкві. Він зазначив, що Папа Франциск завжди закликав єити цінностями Євангелія та особливо турубуватися про найбільш бідних і маргіналізованих людей.

"З величезною вдячністю за його приклад справжнього учня Господа Ісуса, ми вручаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Єдиного і Триєдиного Бога", - зазначив Фаррел.

Доповнення

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х відреагував на смерть Папи Франциска. Він заявив, що життя Папи було присвячене Богові, людям і церкві, а також що він молився за Україну.

Митрополит Епіфаній також прокоментував смерть Папи Франциска, відзначивши його служіння та допомогу Україні. Він підкреслив важливість зусиль Папи у звільненні полонених і поверненні дітей, що "житимуть у серцях".

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів21.04.25, 13:05 • 21016 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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