Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Після смерті Папи Франциска у віці 88 років постало традиційне питання: хто наступним сяде на Святий Престол. Майбутні вибори Папи можуть стати серйозною ареною для протистояння більш ліберальної гілки Католицької Церкви і їх більш консервативними колегами, пише УНН з посиланням на Express.

Вакантний Престол

Sede Vacante (вакантний престол) — період, коли Святий Престол не зайнятий понтифіком (тобто у період між смертю чи зреченням Папи римського та обранням його наступника).

Фаза вакантного Престолу починається, коли кардинал-камерленго констатує смерть папи наступним чином: тричі вдаряє померлого понтифіка срібним молоточком у чоло, називає його ім'ям, даним йому при хрещенні, і просить відгукнутися. Після того, як Папа не відгукнувся, кардинал-камерленго вимовляє фразу: Vere Papa mortuus est ("Папа справді мертвий"), і папський престол вступає в період Sede Vacante.

У період Sede Vacante усі чиновники Римської курії позбавляються своїх постів, за винятком трьох осіб: камерленго Римо-Католицької церкви, декана Колегії кардиналів та великого пенітенціарію. У цей період Святим Престолом та Римсько-Католицькою церквою керує Колегія кардиналів, на чолі з камерленго, який є місцеблюстителем глави Святого Престолу.

Як пройдуть вибори Папи

Кардинали з усього світу прибувають до Риму після смерті понтифіка. Вони проводитимуть щоденні зустрічі, відомі як загальні конгрегації, щоб обговорити церковні справи та викласти характеристики, які, на думку кожного, повинен мати новий Папа.

Кардинали віком від 80 років можуть відвідувати загальні конгрегації, але їм заборонено входити на конклав для обрання наступного Папи, який є зібранням кардиналів віком до 80 років. Значна частина обговорень відбувається під час особистої взаємодії між кардиналами.

Помер Папа Франциск

Традиційно перед початком конклаву відзначається 15-денний траур. Перед тим, як піти у відставку в 2013 році, Папа Римський Бенедикт XVI змінив конституцію щодо виборів, щоб дозволити розпочати цей процес раніше, якщо кардинали цього захочуть, або максимум через 20 днів після смерті, якщо деяким кардиналам буде важко дістатися до Риму.

Конклав проходить у Сикстинській капелі. До двох конклавів у 1978 році, на яких було обрано Йоана Павла І та Йоана Павла ІІ, кардинали залишалися в тимчасових кімнатах навколо Сикстинської капели.

Після конклаву 2005 року, на якому було обрано Папу Римського Бенедикта XVI, вони голосували в Сикстинській капелі, але залишилися в гостьовому будинку Santa Marta, який має приблизно 130 номерів. Кардиналів автобусами доставляють до Сискстинської капели з будинку Santa Marta.

Що таке конклав

Слово "конклав" походить від латинського "з ключем". Його початки беруть коріння з традиції, яка почалася в ХІІІ столітті, коли кардиналів закривали, щоб змусити їх прийняти рішення якомога швидше та обмежити зовнішнє втручання.

У ці дні учасникам заборонено будь-яке спілкування із зовнішнім світом. Телефони, Інтернет і газети заборонені, а поліція Ватикану використовує електронні пристрої безпеки для забезпечення дотримання правил.

За винятком першого дня конклаву, коли відбувається одне голосування, кардинали голосують двічі на день.

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Для обрання потрібна більшість у дві третини плюс один голос. Якщо нікого не обрано через 13 днів, проводиться другий тур між двома провідними кандидатами, але зберігається необхідна більшість у дві третини плюс один. Це сприятиме єдності та перешкоджатиме пошукам компромісних кандидатів.

Хто може стати Папою

Ось шість можливих претендентів на посаду глави Святого Престолу, відомі як "папабілі". Хтось з них може стати новим главою всесвітньої Католицької церкви:

Кардинал Луїс Антоніо Тагле: колишній архієпископ Манії, філіппінський прелат є давнім претендентом на папство.

Тагле вважається представником лівого крила і не соромився висловлювати ліберальні погляди, критикуючи погляд Церкви на розлучення та одностатеві стосунки. У цьому сенсі він, ймовірно, продовжить постійні спроби Папи Франциска модернізувати світогляд Церкви та зосередитися на поширенні соціальної справедливості.

Кардинал П’єтро Паролін: впливовий топ-дипломат Ватикану та поміркованих поглядів.

Паролін, якому зараз 70 років, підтримує ліберальний світогляд і нещодавно заявив, що сподівається на "кінець стражданням палестинського народу", а також закликав Європу "перевідкрити себе", щоб мати можливість протистояти "головним викликам" епохи.

Кардинал Вім Ейк: вважається, що колишній нідерландський лікар є головним консервативним суперником, який протистоїть прогресивному крилу Церкви.

Він рішуче виступав проти Папи Франциска через його схвалення цивільних шлюбів, а також критикував Папу через його неспроможність відхилити пропозицію, яка б дозволила протестантам приймати Євхаристію в католицьких церквах.

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу: архієпископ Кіншаси найбільш відомий тим, що відхилив декларацію Папи Франциска, яка дозволяє священикам благословляти неодружені та одностатеві пари.

Оскільки він представляє культурно консервативне африканське крило церкви, його обрання було б шоковою відмовою від спроб Папи Франциска оновити імідж католицизму в останні роки.

Кардинал Петер Ердо: угорець, раніше виступав проти розлучення або повторного одруження католиків, які приймали Святе Причастя.

Він був явним противником того, щоб європейські країни приймали біженців. Його вважають близьким до авторитарного лідера Угорщини Віктора Орбана, він також виступав проти масової міграції.

Кардинал Реймонд Берк: 76-річний Берк, американський консерватор, раніше оскаржував згоду Папи Франциска дозволити розлученим і повторно одруженим католикам приймати Євхаристію.

Він також кинув виклик Церкві щодо її нещодавньої позиції щодо контрацепції, гомосексуалістів і цивільних шлюбів. Як повідомляється, у листопаді 2023 року Папа Римський Франциск виселив Берка з його субсидованої квартири у Ватикані та скасував його зарплату як кардинала у відставці.

Папа Римський Франциск помер: як відреагували світові політики

Нагадаємо

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.