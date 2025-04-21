Папа Римський Франциск помер: як відреагували світові політики

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс відреагував на повідомлення про смерть Папи Римського у понеділок, 21 квітня. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Х", передає УНН.

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За словами Венса, він вчора бачився з Папою попри те, що понтифік вже виглядав смертельно хворим. Венс заявив, що завжди буде пам’ятати Папу Римського за проповідь, яку Франциск виголосив у перші дні COVID. Це було дуже красиво, сказав віце-президент США.

Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце з мільйонами християн у всьому світі, які любили його. Хай Бог упокоїть його душу – написав Венс.

Однак не лише віце-президент США відреагував на смерть Папи Римського: це зробили і інші світові лідери. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні написала в соцмережі "Х", що вчення і спадщина Франциска "ніколи не будуть втрачені і забуті".

Президент Франції Емманюель Макрон також висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска.

Від Буенос-Айреса до Риму Папа Франциск бажав, щоб Церква приносила радість і надію найбіднішим. Нехай об’єднує людей між собою і з природою. Нехай ця надія постійно піднімається над ним – написав Макрон у соцмережі Х.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск помер у віці 88 років 21 квітня о 7:35. Його деякі слова і дії викликали обурення та нерозуміння в Україні. Попри це Папа спілкувався з українськими військовослужбовцями і навіть отримав від них підписаний український прапор.