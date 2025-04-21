Папа Римский Франциск умер: как отреагировали мировые политики
Киев • УНН
Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. На его смерть отреагировали вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер-министр Италии и президент Франции.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс отреагировал на сообщение о смерти Папы Римского в понедельник, 21 апреля. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.
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По словам Вэнса, он вчера виделся с Папой, несмотря на то, что понтифик уже выглядел смертельно больным. Вэнс заявил, что всегда будет помнить Папу Римского за проповедь, которую Франциск произнес в первые дни COVID. Это было очень красиво, сказал вице-президент США.
Я только что узнал о смерти Папы Франциска. Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Пусть Бог упокоит его душу
Однако не только вице-президент США отреагировал на смерть Папы Римского: это сделали и другие мировые лидеры. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони написала в соцсети "Х", что учение и наследие Франциска "никогда не будут утеряны и забыты".
Президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.
От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск желал, чтобы Церковь приносила радость и надежду беднейшим. Пусть объединяет людей между собой и с природой. Пусть эта надежда постоянно поднимается над ним
Напомним
Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля в 7:35. Некоторые его слова и действия вызвали возмущение и непонимание в Украине. Несмотря на это, Папа общался с украинскими военнослужащими и даже получил от них подписанный украинский флаг.