Папа Римский Франциск умер: как отреагировали мировые политики

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс отреагировал на сообщение о смерти Папы Римского в понедельник, 21 апреля. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

По словам Вэнса, он вчера виделся с Папой, несмотря на то, что понтифик уже выглядел смертельно больным. Вэнс заявил, что всегда будет помнить Папу Римского за проповедь, которую Франциск произнес в первые дни COVID. Это было очень красиво, сказал вице-президент США.

Я только что узнал о смерти Папы Франциска. Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Пусть Бог упокоит его душу – написал Вэнс.

Однако не только вице-президент США отреагировал на смерть Папы Римского: это сделали и другие мировые лидеры. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони написала в соцсети "Х", что учение и наследие Франциска "никогда не будут утеряны и забыты".

Президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.

От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск желал, чтобы Церковь приносила радость и надежду беднейшим. Пусть объединяет людей между собой и с природой. Пусть эта надежда постоянно поднимается над ним – написал Макрон в соцсети» Х».

Напомним

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля в 7:35. Некоторые его слова и действия вызвали возмущение и непонимание в Украине. Несмотря на это, Папа общался с украинскими военнослужащими и даже получил от них подписанный украинский флаг.