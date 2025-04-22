Трамп підтвердив візит до Риму разом з Меланією на похорон Папи Франциска

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 20659 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 63966 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 39863 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 38025 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 39727 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 30099 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 25143 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 66841 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 39449 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 53292 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1.2м/с
51%
749 мм
Популярнi новини

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 17676 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 39966 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 19218 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 31770 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 36347 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 36347 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 63960 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 31770 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 39967 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 66839 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Папа Франциск

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Олег Кіпер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 15337 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 19220 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 17678 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 52158 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 54011 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Instagram

SAR-Lupe

The Guardian

Facebook

Трамп підтвердив візит до Риму разом з Меланією на похорон Папи Франциска

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дональд Трамп офіційно підтвердив, що разом з Меланією відвідає похорон Папи Франциска в Римі. Папа помер 21 квітня у віці 88 років, похорон триватиме дев'ять днів.

Трамп підтвердив візит до Риму разом з Меланією на похорон Папи Франциска

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп офіційно підтвердив візит в Рим на похорон Папи Римського Франциска. Про це Глава Білого дому написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо на цю подію!

- йдеться у дописі Президента США.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, планував відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня. 

Контекст

У понеділок, 21 квітня Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папи Римського Франциска підтвердив його смерть близько 7:30 ранку в Санта-Марті, люди збираються на площі Святого Петра.

Поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть дев'ять днів. Конклав для обрання наступного понтифіка відбудеться протягом місяця.

Президент США Дональд Трамп розпорядився приспустити американський прапор у Білому Домі, вшановуючи пам'ять покійного Папи Франциска. 

Причиною смерті Папи Франциска вважають інсульт - ЗМІ21.04.25, 16:09 • 3798 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Truth Social
Білий дім
Рим
Папа Франциск
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Ватикан
Brent
$66.52
Bitcoin
$87,342.70
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,434.35
Ethereum
$1,575.83