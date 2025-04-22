Трамп підтвердив візит до Риму разом з Меланією на похорон Папи Франциска
Київ • УНН
Дональд Трамп офіційно підтвердив, що разом з Меланією відвідає похорон Папи Франциска в Римі. Папа помер 21 квітня у віці 88 років, похорон триватиме дев'ять днів.
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп офіційно підтвердив візит в Рим на похорон Папи Римського Франциска. Про це Глава Білого дому написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.
Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо на цю подію!
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, планував відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня.
Контекст
У понеділок, 21 квітня Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.
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