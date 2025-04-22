Трамп підтвердив візит до Риму разом з Меланією на похорон Папи Франциска

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп офіційно підтвердив візит в Рим на похорон Папи Римського Франциска. Про це Глава Білого дому написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо на цю подію!