Причиною смерті Папи Франциска вважають інсульт - ЗМІ
Київ • УНН
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Імовірною причиною смерті називають інсульт за даними ЗМІ, але Ватикан ще не надав офіційного підтвердження.
Вважається, що причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт, але це не офіційна інформація, повідомляє Corriere della Sera, пише УНН.
Деталі
"Причиною смерті Папи Франциска, як вважають, став інсульт", - пише видання.
У найближчі кілька годин Святий Престол, як очікується, опублікує офіційну заяву із зазначенням причин смерті.
Доповнення
Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.
Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х відреагував на смерть Папи Франциска. Він заявив, що життя Папи було присвячене Богові, людям і церкві, а також що він молився за Україну.
У Ватикані похорони Папи Франциска триватимуть 9 днів, потім почнеться конклав21.04.25, 15:51 • 1824 перегляди