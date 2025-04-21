Причиной смерти Папы Франциска считают инсульт - СМИ

Считается, что причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт, но это не официальная информация, сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

"Причиной смерти Папы Франциска, как считают, стал инсульт", - пишет издание.

В ближайшие несколько часов Святой Престол, как ожидается, опубликует официальное заявление с указанием причин смерти.

Дополнение

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на смерть Папы Франциска. Он заявил, что жизнь Папы была посвящена Богу, людям и церкви, а также что он молился за Украину.

В Ватикане похороны Папы Франциска продлятся 9 дней, затем начнется конклав