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Причиной смерти Папы Франциска считают инсульт - СМИ

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Вероятной причиной смерти называют инсульт по данным СМИ, но Ватикан еще не предоставил официального подтверждения.

Причиной смерти Папы Франциска считают инсульт - СМИ
www.vaticannews.va

Считается, что причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт, но это не официальная информация, сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

"Причиной смерти Папы Франциска, как считают, стал инсульт", - пишет издание.

В ближайшие несколько часов Святой Престол, как ожидается, опубликует официальное заявление с указанием причин смерти.

Дополнение

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на смерть Папы Франциска. Он заявил, что жизнь Папы была посвящена Богу, людям и церкви, а также что он молился за Украину.

В Ватикане похороны Папы Франциска продлятся 9 дней, затем начнется конклав21.04.25, 15:51 • 1554 просмотра

Юлия Шрамко

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