Наказав приспустити американський прапор у Білому домі: реакція Трампа на смерть Папи Римського

Президент США Дональд Трамп наказав приспустити американський прапор у Білому Домі на знак поваги до пам’яті його святості Папи Франциска. Про це лідер сполучених штатів написав на своїй сторінці у TruthSocial передає УНН.

На знак поваги до пам’яті його святості Папи Франциска, згідно з повноваженнями, наданими мені як президенту Сполучених Штатів конституцією та законами США, я наказую, щоб прапор був приспущений у Білому домі та на всіх громадських будівлях і територіях, на всіх військових постах і військово-морських постах, а також на всіх військово-морських суднах федерального уряду в окрузі Колумбія та на всій території Сполучених Штатів до заходу сонця в день поховання - написав Трамп.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років 21 квітня о 7:35. Його понтифікат з 2013 року відзначився реформами та служінням, попри тривалі проблеми зі здоров'ям.

За словами віцепрезидента США Венса, він вчора бачився з Папою попри те, що понтифік вже виглядав смертельно хворим. Венс заявив, що завжди буде пам’ятати Папу Римського за проповідь, яку Франциск виголосив у перші дні COVID. Це було дуже красиво, - сказав віцепрезидент США.

Контекст

Поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть дев'ять днів. Конклав для обрання наступного понтифіка відбудеться протягом місяця.

Президент США Дональд Трамп планує відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня.

Вибори нового понтифіка проведуть кардинали на конклаві, де змагатимуться кандидати від ліберальних та консервативних сил.

Іспанія оголосила триденну офіційну жалобу після того, як на 88 році життя помер Папи Римський Франциск. Про це оголосив міністр юстиції країни Фелікс Боланьос.

Париж вшановує пам'ять Папи Римського Франциска вимкненням підсвічування Ейфелевої вежі у понеділок ввечері.

У Римі посилюють заходи безпеки у зв'язку з похороном Папи Франциска. На час прощання з понтифіком буде введено заборону на польоти літальних апаратів над містом.

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