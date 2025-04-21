Приказал приспустить американский флаг в Белом доме: реакция Трампа на смерть Папы Римского

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
16:24 • 19985 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 61427 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 38869 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 37101 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 38945 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 29793 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 24909 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 66130 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 39333 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 53228 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1.3м/с
49%
749 мм
Популярные новости

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 16567 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 38446 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 18022 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 30214 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

15:15 • 34867 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

15:15 • 35041 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 61427 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 30393 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 38612 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 66130 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Папа Франциск

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Ватикан

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 14959 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 18149 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 16692 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 51861 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 53737 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

САР-Лупе

Хранитель

Facebook

Приказал приспустить американский флаг в Белом доме: реакция Трампа на смерть Папы Римского

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американский флаг в Белом доме, почтив память покойного Папы Франциска. Похоронные мероприятия продлятся девять дней.

Приказал приспустить американский флаг в Белом доме: реакция Трампа на смерть Папы Римского

Президент США Дональд Трамп приказал приспустить американский флаг в Белом Доме в знак уважения к памяти его святейшества Папы Франциска. Об этом лидер Соединенных Штатов написал на своей странице в TruthSocial передает УНН.

В знак уважения к памяти его святейшества Папы Франциска, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Соединенных Штатов конституцией и законами США, я приказываю, чтобы флаг был приспущен в Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских постах, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов до захода солнца в день похорон

- написал Трамп.

Напомним, Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля в 7:35. Его понтификат с 2013 года отличился реформами и служением, несмотря на длительные проблемы со здоровьем.

По словам вице-президента США Венса, он вчера виделся с Папой, несмотря на то, что понтифик уже выглядел смертельно больным. Венс заявил, что всегда будет помнить Папу Римского за проповедь, которую Франциск произнес в первые дни COVID. Это было очень красиво, - сказал вице-президент США.

Контекст

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Франциска в Ватикане на этой неделе. 

Выборы нового понтифика проведут кардиналы на конклаве, где будут соревноваться кандидаты от либеральных и консервативных сил.

Испания объявила трехдневный официальный траур после того, как на 88 году жизни скончался Папа Римский Франциск. Об этом объявил министр юстиции страны Феликс Боланьос.

Париж чтит память Папы Римского Франциска выключением подсветки Эйфелевой башни в понедельник вечером.

В Риме усиливают меры безопасности в связи с похоронами Папы Франциска. На время прощания с понтификом будет введен запрет на полеты летательных аппаратов над городом.

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине21.04.25, 10:55 • 53217 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Белый дом
Рим
Папа Франциск
Дональд Трамп
Париж
Испания
Соединенные Штаты
Ватикан
Brent
$66.68
Bitcoin
$87,445.10
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,434.35
Ethereum
$1,575.85