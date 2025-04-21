Приказал приспустить американский флаг в Белом доме: реакция Трампа на смерть Папы Римского

Президент США Дональд Трамп приказал приспустить американский флаг в Белом Доме в знак уважения к памяти его святейшества Папы Франциска. Об этом лидер Соединенных Штатов написал на своей странице в TruthSocial передает УНН.

В знак уважения к памяти его святейшества Папы Франциска, в соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Соединенных Штатов конституцией и законами США, я приказываю, чтобы флаг был приспущен в Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских постах, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов до захода солнца в день похорон - написал Трамп.

Напомним, Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля в 7:35. Его понтификат с 2013 года отличился реформами и служением, несмотря на длительные проблемы со здоровьем.

По словам вице-президента США Венса, он вчера виделся с Папой, несмотря на то, что понтифик уже выглядел смертельно больным. Венс заявил, что всегда будет помнить Папу Римского за проповедь, которую Франциск произнес в первые дни COVID. Это было очень красиво, - сказал вице-президент США.

Контекст

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Франциска в Ватикане на этой неделе.

Выборы нового понтифика проведут кардиналы на конклаве, где будут соревноваться кандидаты от либеральных и консервативных сил.

Испания объявила трехдневный официальный траур после того, как на 88 году жизни скончался Папа Римский Франциск. Об этом объявил министр юстиции страны Феликс Боланьос.

Париж чтит память Папы Римского Франциска выключением подсветки Эйфелевой башни в понедельник вечером.

В Риме усиливают меры безопасности в связи с похоронами Папы Франциска. На время прощания с понтификом будет введен запрет на полеты летательных аппаратов над городом.

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