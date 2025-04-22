Трамп подтвердил визит в Рим вместе с Меланией на похороны Папы Франциска

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп официально подтвердил визит в Рим на похороны Папы Римского Франциска. Об этом Глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого события! - говорится в заметке Президента США.

Напомним, Президент США Дональд Трамп, по данным источников, планировал посетить похороны Папы Франциска в Ватикане на этой неделе.

Контекст

В понедельник, 21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папы Римского Франциска подтвердил его смерть около 7:30 утра в Санта-Марте, люди собираются на площади Святого Петра.

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американский флаг в Белом Доме, чествуя память покойного Папы Франциска.

Причиной смерти Папы Франциска считают инсульт - СМИ