Папа Франциск у своєму останньому слові подякував медбрату, який переконав його привітати натовп з Великоднем - Vatican News

Напередодні своєї смерті Папа Франциск подякував своєму особистому медбрату за те, що вона заохотила його привітати натовп на площі Святого Петра у Великодню неділю.

Це були одні з його останній слів, повідомляє УНН з посиланням на Vatican News.

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Дякую, що повернули мене на площу - сказав Франциск своєму медбрату Массіміліано Страппетті після останньої поїздки на папамобілі.

"Думаєш, я впораюся?" - запитав він Страппетті перед поїздкою, - повідомили у вівторок у Ватикані. Медик, до якого він мав повну довіру, заспокоїв його і запевнив, що все буде добре.

Потім Франциск близько 15 хвилин махав натовпу та благословляв немовлят зі свого папського автомобіля в оточенні численних охоронців. Він виглядав виснаженим під час святкування Великодня, але, тим не менш, привітав натовп і проїхав по площі Святого Петра, підбадьорений тисячами захоплених вірян.

Франциск сказав натовпу своїм слабким голосом:

"Брати і сестри, з Великоднем!"

"Viva il Papa! [Хай живе Папа!]" - скандували у відповідь натовпи.

Варто зазначити, що не було помічено жодних кисневих трубок чи інших медичних приладів, коли Франциск їхав у своєму папамобілі під відкритим небом лише через три тижні після того, як його виписали з госпіталю, до якого він потрапив через подвійну пневмонію.

Потім Папа Римський провів недільний день, відпочиваючи у своїй ватиканській резиденції Casa Santa Marta, і спокійно повечерявши.

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Як помирав Папа Франциск

88-річний Понтифік помер у понеділок вранці від інсульту та серцевої недостатності, менш ніж через місяць після повернення додому після п’яти тижнів у лікарні, до якої він потрапив з подвійною пневмонією.

У понеділок, близько 5:30 ранку за місцевим часом, з'явилися перші ознаки хвороби - йдеться в повідомленні.

Більш ніж через годину Франциск помахав Страппетті зі свого ліжка, що медіа-сайт назвав "жестом прощання", перш ніж впасти в кому. Він був оголошений мертвим о 7:35 ранку.

Він не страждав. Все сталося швидко. Це була непомітна смерть, майже раптова, без довгих страждань для папи, який завжди дуже стримано ставився до свого здоров’я - йдеться в повідомленні видання Vatican News, яке цитує людей, які були з понтифіком в його останні хвилини.

Доповнення

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про те, що у середу, 23 квітня, труна з тілом померлого Папи Франциска буде перенесена з каплиці "Дому святої Марти" до базиліки Святого Петра.

Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить Літургію Слова, після якої можна буде віддати шану покійному.