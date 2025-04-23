Папа Франциск у своєму останньому слові подякував медбрату, який переконав його привітати натовп з Великоднем - Vatican News
Київ • УНН
Перед смертю Папа Франциск подякував медбрату за те, що той переконав його привітати вірян на Великдень. Понтифік помер від інсульту та серцевої недостатності у віці 88 років.
Напередодні своєї смерті Папа Франциск подякував своєму особистому медбрату за те, що вона заохотила його привітати натовп на площі Святого Петра у Великодню неділю.
Це були одні з його останній слів, повідомляє УНН з посиланням на Vatican News.
Деталі
Дякую, що повернули мене на площу
"Думаєш, я впораюся?" - запитав він Страппетті перед поїздкою, - повідомили у вівторок у Ватикані. Медик, до якого він мав повну довіру, заспокоїв його і запевнив, що все буде добре.
Потім Франциск близько 15 хвилин махав натовпу та благословляв немовлят зі свого папського автомобіля в оточенні численних охоронців. Він виглядав виснаженим під час святкування Великодня, але, тим не менш, привітав натовп і проїхав по площі Святого Петра, підбадьорений тисячами захоплених вірян.
Франциск сказав натовпу своїм слабким голосом:
"Брати і сестри, з Великоднем!"
"Viva il Papa! [Хай живе Папа!]" - скандували у відповідь натовпи.
Варто зазначити, що не було помічено жодних кисневих трубок чи інших медичних приладів, коли Франциск їхав у своєму папамобілі під відкритим небом лише через три тижні після того, як його виписали з госпіталю, до якого він потрапив через подвійну пневмонію.
Потім Папа Римський провів недільний день, відпочиваючи у своїй ватиканській резиденції Casa Santa Marta, і спокійно повечерявши.
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Як помирав Папа Франциск
88-річний Понтифік помер у понеділок вранці від інсульту та серцевої недостатності, менш ніж через місяць після повернення додому після п’яти тижнів у лікарні, до якої він потрапив з подвійною пневмонією.
У понеділок, близько 5:30 ранку за місцевим часом, з'явилися перші ознаки хвороби
Більш ніж через годину Франциск помахав Страппетті зі свого ліжка, що медіа-сайт назвав "жестом прощання", перш ніж впасти в кому. Він був оголошений мертвим о 7:35 ранку.
Він не страждав. Все сталося швидко. Це була непомітна смерть, майже раптова, без довгих страждань для папи, який завжди дуже стримано ставився до свого здоров’я
Доповнення
Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.
Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про те, що у середу, 23 квітня, труна з тілом померлого Папи Франциска буде перенесена з каплиці "Дому святої Марти" до базиліки Святого Петра.
Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить Літургію Слова, після якої можна буде віддати шану покійному.