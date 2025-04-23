Папа Франциск у своєму останньому слові подякував медбрату, який переконав його привітати натовп з Великоднем - Vatican News

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 26720 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 60955 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

22 квітня, 13:40 • 94217 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 93910 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 113372 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 171127 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 124328 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 227132 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 119830 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 85698 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+23°
0м/с
37%
751 мм
Популярнi новини

Telegraph: США представлять у Лондоні план мирного врегулювання з семи пунктів

23 квітня, 00:27 • 16509 перегляди

Адміністрація Трампа ліквідувала групу по розслідуванню воєнних злочинів рф проти України - The Washington Post

01:42 • 21632 перегляди

ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру

03:03 • 14003 перегляди

У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв

03:50 • 12523 перегляди

За добу ЗСУ знищили 1210 військових та десятки одиниць техніки

04:31 • 23510 перегляди
Публікації

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

06:48 • 2828 перегляди

"Коли енергія — це безпека". Як українська компанія RSE створює автономну енергетику під час війни

06:22 • 5884 перегляди

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 55231 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

22 квітня, 13:40 • 94223 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 76239 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 19433 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 19580 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 50064 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 41330 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 86728 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Папа Франциск у своєму останньому слові подякував медбрату, який переконав його привітати натовп з Великоднем - Vatican News

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Перед смертю Папа Франциск подякував медбрату за те, що той переконав його привітати вірян на Великдень. Понтифік помер від інсульту та серцевої недостатності у віці 88 років.

Папа Франциск у своєму останньому слові подякував медбрату, який переконав його привітати натовп з Великоднем - Vatican News

Напередодні своєї смерті Папа Франциск подякував своєму особистому медбрату за те, що вона заохотила його привітати натовп на площі Святого Петра у Великодню неділю.

Це були одні з його останній слів, повідомляє УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

Дякую, що повернули мене на площу

- сказав Франциск своєму медбрату Массіміліано Страппетті після останньої поїздки на папамобілі.

"Думаєш, я впораюся?" - запитав він Страппетті перед поїздкою, - повідомили у вівторок у Ватикані. Медик, до якого він мав повну довіру, заспокоїв його і запевнив, що все буде добре.

Потім Франциск близько 15 хвилин махав натовпу та благословляв немовлят зі свого папського автомобіля в оточенні численних охоронців. Він виглядав виснаженим під час святкування Великодня, але, тим не менш, привітав натовп і проїхав по площі Святого Петра, підбадьорений тисячами захоплених вірян.

Франциск сказав натовпу своїм слабким голосом:

"Брати і сестри, з Великоднем!"

"Viva il Papa! [Хай живе Папа!]" - скандували у відповідь натовпи.

Варто зазначити, що не було помічено жодних кисневих трубок чи інших медичних приладів, коли Франциск їхав у своєму папамобілі під відкритим небом лише через три тижні після того, як його виписали з госпіталю, до якого він потрапив через подвійну пневмонію.

Потім Папа Римський провів недільний день, відпочиваючи у своїй ватиканській резиденції Casa Santa Marta, і спокійно повечерявши.

Папа Римський Франциск передавав кошти на дрони для ЗСУ - історик Зінченко22.04.25, 18:46 • 8062 перегляди

Як помирав Папа Франциск

88-річний Понтифік помер у понеділок вранці від інсульту та серцевої недостатності, менш ніж через місяць після повернення додому після п’яти тижнів у лікарні, до якої він потрапив з подвійною пневмонією.

У понеділок, близько 5:30 ранку за місцевим часом, з'явилися перші ознаки хвороби

- йдеться в повідомленні.

Більш ніж через годину Франциск помахав Страппетті зі свого ліжка, що медіа-сайт назвав "жестом прощання", перш ніж впасти в кому. Він був оголошений мертвим о 7:35 ранку.

Він не страждав. Все сталося швидко. Це була непомітна смерть, майже раптова, без довгих страждань для папи, який завжди дуже стримано ставився до свого здоров’я

- йдеться в повідомленні видання Vatican News, яке цитує людей, які були з понтифіком в його останні хвилини.

Доповнення

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про те, що у середу, 23 квітня, труна з тілом померлого Папи Франциска буде перенесена з каплиці "Дому святої Марти" до базиліки Святого Петра.

Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить Літургію Слова, після якої можна буде віддати шану покійному.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Папа Франциск
Ватикан
Brent
$68.14
Bitcoin
$93,655.90
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,329.56
Ethereum
$1,797.73