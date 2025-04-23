Папа Франциск в своем последнем слове поблагодарил медбрата, который убедил его поприветствовать толпу с Пасхой - Vatican News

В преддверии своей смерти Папа Франциск поблагодарил свою личную медсестру за то, что она побудила его поприветствовать толпу на площади Святого Петра в Пасхальное воскресенье.

Это были одни из его последних слов, сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Спасибо, что вернули меня на площадь - сказал Франциск своей медсестре Массимилиано Страппетти после последней поездки на папамобиле.

"Думаешь, я справлюсь?" - спросил он Страппетти перед поездкой, - сообщили во вторник в Ватикане. Медик, к которому он имел полное доверие, успокоил его и заверил, что все будет хорошо.

Затем Франциск около 15 минут махал толпе и благословлял младенцев со своего папского автомобиля в окружении многочисленных охранников. Он выглядел истощенным во время празднования Пасхи, но, тем не менее, поприветствовал толпу и проехал по площади Святого Петра, ободренный тысячами восторженных верующих.

Франциск сказал толпе своим слабым голосом:

"Братья и сестры, с Пасхой!"

"Viva il Papa! [Да здравствует Папа!]" - скандировали в ответ толпы.

Стоит отметить, что не было замечено никаких кислородных трубок или других медицинских приборов, когда Франциск ехал в своем папамобиле под открытым небом всего через три недели после того, как его выписали из госпиталя, в который он попал из-за двойной пневмонии.

Затем Папа Римский провел воскресный день, отдыхая в своей ватиканской резиденции Casa Santa Marta, и спокойно поужинав.

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Как умирал Папа Франциск

88-летний Понтифик умер в понедельник утром от инсульта и сердечной недостаточности, менее чем через месяц после возвращения домой после пяти недель в больнице, в которую он попал с двойной пневмонией.

В понедельник, около 5:30 утра по местному времени, появились первые признаки болезни - говорится в сообщении.

Более чем через час Франциск помахал Страппетти со своей кровати, что медиа-сайт назвал "жестом прощания", прежде чем впасть в кому. Он был объявлен мертвым в 7:35 утра.

Он не страдал. Все произошло быстро. Это была незаметная смерть, почти внезапная, без долгих страданий для папы, который всегда очень сдержанно относился к своему здоровью - говорится в сообщении издания Vatican News, которое цитирует людей, которые были с понтификом в его последние минуты.

Дополнение

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля.

Главный церемониймейстер Папских литургических богослужений архиепископ Диего Равелли сообщил о том, что в среду, 23 апреля, гроб с телом умершего Папы Франциска будет перенесен из часовни "Дома святой Марты" в базилику Святого Петра.

После короткой молитвы, которую возглавит кардинал-камерленг Кевин Фаррелл, процессия пройдет через площадь Святой Марты и Римских первомучеников, через арку под колокольней на площадь Святого Петра, из которой в базилику через центральный вход. При главном престоле кардинал-камерленг возглавит Литургию Слова, после которой можно будет отдать дань уважения покойному.