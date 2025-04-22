Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу
Київ • УНН
Похорон 88-річного Папи, який помер після інсульту та зупинки серця, відбудеться у суботу о 8:00 за Гринвічем. Раніше цього року понтифік провів п'ять тижнів у лікарні через пневмонію.
Похорон Папи Римського Франциска, який помер у понеділок, відбудеться у суботу, 26 квітня, повідомляє Vatican News, новинна служба, яку надає Дикастерія комунікації Святого Престолу, пише УНН.
Деталі
Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про те, що у середу, 23 квітня, труна з тілом померлого Папи Франциска буде перенесена з каплиці "Дому святої Марти" до базиліки Святого Петра.
Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить Літургію Слова, після якої можна буде віддати шану покійному.
Похорон Папи Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна буде перевезена для поховання у Папську базиліку Santa Maria Maggiore для поховання
Тим часом у каплиці "Дому святої Марти" попрощатися з Папою Франциском мають можливість ватиканські працівники.
Як повідомляє Vatican News, 21 квітня кардинал Кевін Фаррелл очолив обряд констатації смерті та покладення тіла Папи Франциска в труну.
Також у понеділок відбулося опечатування папських апартаментів після смерті Папи Франциска.
Доповнення
88-річний Франциск несподівано помер у понеділок після інсульту та зупинки серця, заявив Ватикан.
На початку цього року понтифік провів п'ять тижнів у лікарні через двосторонню пневмонію. Але він повернувся до свого дому у Ватикані майже місяць тому і, здавалося, одужував, з'явившись на площі Святого Петра великодньої неділі.