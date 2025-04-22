Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу
Киев • УНН
Похороны 88-летнего Папы, который умер после инсульта и остановки сердца, состоятся в субботу в 8:00 по Гринвичу. Ранее в этом году понтифик провел пять недель в больнице из-за пневмонии.
Похороны Папы Римского Франциска, который умер в понедельник, состоятся в субботу, 26 апреля, сообщает Vatican News, новостная служба, предоставляемая Дикастерией коммуникации Святого Престола, пишет УНН.
Детали
Главный церемониймейстер Папских литургических богослужений архиепископ Диего Равелли сообщил о том, что в среду, 23 апреля, гроб с телом умершего Папы Франциска будет перенесен из часовни "Дома святой Марты" в базилику Святого Петра.
После короткой молитвы, которую возглавит кардинал-камерленг Кевин Фаррелл, процессия пройдет через площадь Святой Марты и Римских первомучеников, через арку под колокольней на площадь Святого Петра, с которой в базилику через центральный вход. У главного престола кардинал-камерленг возглавит Литургию Слова, после которой можно будет отдать дань уважения покойному.
Похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00. Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, Декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия, гроб будет перевезен для захоронения в Папскую базилику Santa Maria Maggiore
Тем временем в часовне "Дома святой Марты" попрощаться с Папой Франциском имеют возможность ватиканские работники.
Как сообщает Vatican News, 21 апреля кардинал Кевин Фаррелл возглавил обряд констатации смерти и возложения тела Папы Франциска в гроб.
Также в понедельник состоялось опечатывание папских апартаментов после смерти Папы Франциска.
Дополнение
88-летний Франциск неожиданно скончался в понедельник после инсульта и остановки сердца, заявил Ватикан.
В начале этого года понтифик провел пять недель в больнице из-за двусторонней пневмонии. Но он вернулся в свой дом в Ватикане почти месяц назад и, казалось, выздоравливал, появившись на площади Святого Петра в пасхальное воскресенье.