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Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу
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Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

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Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Киев • УНН

 • 3886 просмотра

Похороны 88-летнего Папы, который умер после инсульта и остановки сердца, состоятся в субботу в 8:00 по Гринвичу. Ранее в этом году понтифик провел пять недель в больнице из-за пневмонии.

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу
x.com/VaticanNews

Похороны Папы Римского Франциска, который умер в понедельник, состоятся в субботу, 26 апреля, сообщает Vatican News, новостная служба, предоставляемая Дикастерией коммуникации Святого Престола, пишет УНН.

Детали

Главный церемониймейстер Папских литургических богослужений архиепископ Диего Равелли сообщил о том, что в среду, 23 апреля, гроб с телом умершего Папы Франциска будет перенесен из часовни "Дома святой Марты" в базилику Святого Петра.

После короткой молитвы, которую возглавит кардинал-камерленг Кевин Фаррелл, процессия пройдет через площадь Святой Марты и Римских первомучеников, через арку под колокольней на площадь Святого Петра, с которой в базилику через центральный вход. У главного престола кардинал-камерленг возглавит Литургию Слова, после которой можно будет отдать дань уважения покойному.

Похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00. Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, Декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия, гроб будет перевезен для захоронения в Папскую базилику Santa Maria Maggiore

- пишет Vatican News.

Тем временем в часовне "Дома святой Марты" попрощаться с Папой Франциском имеют возможность ватиканские работники.

Как сообщает Vatican News, 21 апреля кардинал Кевин Фаррелл возглавил обряд констатации смерти и возложения тела Папы Франциска в гроб.

Также в понедельник состоялось опечатывание папских апартаментов после смерти Папы Франциска.

Дополнение

88-летний Франциск неожиданно скончался в понедельник после инсульта и остановки сердца, заявил Ватикан.

В начале этого года понтифик провел пять недель в больнице из-за двусторонней пневмонии. Но он вернулся в свой дом в Ватикане почти месяц назад и, казалось, выздоравливал, появившись на площади Святого Петра в пасхальное воскресенье.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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