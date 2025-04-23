Труну з тілом Папи Франциска перенесли до базиліки Святого Петра для прощання

Труну зі спочилим Папою Римським Франциском у середу перемістили до базиліки Святого Петра. Перед тим його перенесли через площу Святого Петра у Ватикані. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Процесія з тілом Папи у труні тривала близько 40 хвилин. У базиліці Святого Петра відбудеться молебень перед тим, як вірянам дозволять увійти, щоб віддати останню шану покійному понтифіку. Тіло Папи Франциска буде спочивати в базиліці Святого Петра до суботнього похорону.

Остен Айвері, біограф Папи Франциска, розповів що монети, викарбувані під час його понтифікату, по одній на кожен рік перебування на Святому престолі, будуть поміщені в мішок у труні.

Айвері також пояснив, що у минулому тіла Пап бальзамували, але сьогодні це не є обов’язковим. Біограф додав, що з тілом Папи провели необхідну обробку, щоб затримати процес розкладання, але крім цього "він такий, яким був, коли помер".

Доповнення

Пап Франциск помер у понеділок, 21 квітня. Напередодні своєї смерті Папа Франциск подякував своєму особистому медбрату за те, що він заохотив його привітати натовп на площі Святого Петра у Великодню неділю.

Тим часом у Римі посилюють заходи безпеки у зв'язку з похороном Папи Франциска. На час прощання з понтифіком буде введено заборону на польоти літальних апаратів над містом.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно підтвердив, що разом з Меланією відвідає похорон Папи Франциска в Римі.

Президент України Володимир Зеленський приїде до Рима, щоб вшанувати католицького лідера. Похорон відбудеться між п’ятницею та неділею цього тижня.