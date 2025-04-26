В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска

Похороны Папы Римского Франциска начались, трансляцию ведет телевидение Ватикана и УГКЦ, пишет УНН.

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Похороны Папы Римского Франциска уже идут. Похороны Папы Франциска проведет декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Похоронная месса по Папе Франциску началась с входного антифона. Это подборка стихов псалмов или отрывков из Священного Писания, которые традиционно поются или декламируются.

Перед этим, по данным BBC, гроб Папы Франциска вынесли из базилики Святого Петра на площадь Святого Петра.

Сегодняшние мероприятия будут выглядеть несколько иначе, чем предыдущие папские похороны, отмечает BBC. Например, Папу Франциска похоронят в простом деревянном гробу, и вместо того, чтобы быть похороненным в трех гробах, он попросил похоронить его только в одном.

Эти более скромные последние пожелания также отражают то, кем он был как лидер Католической Церкви, указывает BBC.



На церемонию прибыли мировые лидеры и высокопоставленные чиновники.

Перед похоронами президент США Дональд Трамп отдал дань уважения Папе Франциску у его закрытого гроба в базилике Святого Петра. Президент США затем вышел на улицу, чтобы занять свое место рядом с другими мировыми лидерами.

Принц Уэльский Уильям также здесь - перед началом церемонии он склонил голову перед гробом Папы Франциска внутри базилики. Принц Уильям присутствует на похоронах от имени своего отца, короля Чарльза.

Спонтанный взрыв аплодисментов раздался, когда Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на площадь, спустившись по лестнице базилики Святого Петра.

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его жена Виктория также прибыли на похороны и занял свое место вместе со своей женой, присоединяясь к десяткам высокопоставленных чиновников.

Также на церемонии - президент Бразилии Лула, президент Аргентины Хавьер Милей.

Приблизительно в 12:30-12:45 по Киеву, как ожидается, похороны будут завершаться, и последует медленная процессия с гробом Папы к месту его последнего упокоения - базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Перед началом церемонии на площади Святого Петра собирались верующие. Незадолго до 11 часов, по сообщению полиции, как пишет Vatican News, на площади и вокруг нее уже собралось не менее 140 тысяч человек.

