У Римі поховали Папу Франциска

Захоронення труни Папи Римського Франциска завершено, повідомляє Corriere della Sera, пише УНН.

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Церемонія захоронення труни Папи розпочалася о 13:00 за місцевим часом.

Обряд відбувся відповідно до приписів Ordo Exsequiarum Romani Pontificis під головуванням кардинала-камерленго у присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Управління літургійних богослужінь, та родичів покійного Папи і завершився о 13:30 за місцевим часом.

Так, за даними Ватикану, закрита церемонія в базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі тривала близько півгодини.

Труна Папи Франциска прибула до місця його поховання в Римі