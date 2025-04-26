У Римі поховали Папу Франциска
Київ • УНН
Церемонія поховання Папи Франциска пройшла відповідно до Ordo Exsequiarum Romani Pontificis під головуванням кардинала-камерленга і завершилася о 13:30. Труна прибула до Риму.
Захоронення труни Папи Римського Франциска завершено, повідомляє Corriere della Sera, пише УНН.
Деталі
Церемонія захоронення труни Папи розпочалася о 13:00 за місцевим часом.
Обряд відбувся відповідно до приписів Ordo Exsequiarum Romani Pontificis під головуванням кардинала-камерленго у присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Управління літургійних богослужінь, та родичів покійного Папи і завершився о 13:30 за місцевим часом.
Так, за даними Ватикану, закрита церемонія в базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі тривала близько півгодини.
Труна Папи Франциска прибула до місця його поховання в Римі26.04.2025, 14:10 • 2174 перегляди