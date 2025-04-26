Біля Макрона і Трампа: Ватикан змінив протокол, щоб Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи

$41.690.00
47.420.00
ukenru
П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися
14:39 • 8598 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

11:58 • 17419 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

11:19 • 18180 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 62885 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 41795 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 42591 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 47747 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 51649 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41130 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 40792 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+9°
4.1м/с
35%
752 мм
Популярнi новини

Трамп і Зеленський зустрілися перед похороном Папи - Sky News

26 квітня, 08:07 • 17766 перегляди

У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска

26 квітня, 08:14 • 28230 перегляди

Похорон Папи Франциска: Трамп і Зеленський мають місця у першому ряду

26 квітня, 08:49 • 12674 перегляди

Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім

26 квітня, 08:58 • 37491 перегляди

У Ватикані завершилася похоронна меса за Папою

26 квітня, 10:25 • 15747 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 62885 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 73022 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 103402 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 154161 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 316338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Еммануель Макрон

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Ватикан

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

14:39 • 8598 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 25094 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 62103 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 54381 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 58699 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

P-800 Oniks

The Times

Signal

Біля Макрона і Трампа: Ватикан змінив протокол, щоб Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Ватикан порушив протокол, щоб Володимир Зеленський сидів у першому ряду на похоронах Папи Франциска, поруч із Трампом і Макроном. Це забезпечило йому видне місце на церемонії.

Біля Макрона і Трампа: Ватикан змінив протокол, щоб Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи

Ватикан скасував протокол, щоб забезпечити Президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Франциска разом із президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном, передає УНН із посиланням на Telegraph.

Деталі

Видання зазначає, що Зеленський прибув до Риму зі своєю дружиною Оленою Зеленською на тлі очікувань прориву в мирних переговорах в Україні.

Лідера охопленої війною країни зустріли спонтанними оплесками, коли він зайняв своє місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з Трампом для їхніх перших переговорів після їхньої сварки в Овальному кабінеті.

Схоже, Ватикан вжив особливих заходів, щоб забезпечити Зеленському видне місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів сиділи відповідно до назви своєї країни і чи були вони главами держав чи урядів, пише видання.

Заплутані правила наказували, щоб світові лідери сиділи в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою — традиційній мові дипломатії, коли складалися протоколи.

Будучи Президентом України, Зеленський міг би очікувати, що сидітиме в третьому ряду або навіть далі. Натомість він сидів у першому ряду, за 11 місць від Трампа, який був праворуч від нього.

Ватикан не заперечував, що правила протоколу були порушені.

"Я вважаю, що вони зайняли вакантне місце", — сказав The Telegraph Маттео Бруні, прессекретар Ватикану.

Додамо

Між Зеленським і Трампом, серед інших, знаходилися президенти Індії, Угорщини, Габону, Макрон і його дружина Брігітта, а також Александр Стубб, президент Фінляндії.

У французькій мові Сполучені Штати починаються з літери E — États-Unis.

Праворуч від Трампа і його дружини Меланії були Алар Каріс, президент Естонії, і король Іспанії Феліпе (Espagne по-французьки).

Праворуч від Зеленського сидів Майкл Д. Хіггінс, президент Ірландії, що, очевидно, показує, що правила протоколу були змінені, щоб забезпечити українському лідеру видне місце.

В інших місцях правила суворо дотримувалися: Хав'єр Мілей, президент Аргентини, сидів поруч зі швейцарським гвардійцем у крайньому правому куті першого ряду.

Принц Уельський, який представляв короля, сидів у третьому ряду, поруч з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, який незабаром залишить свою посаду.

Також були присутні Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, і його дружина леді Стармер, а також Джо Байден, колишній президент США, який сидів у п'ятому ряду.

Серджіо Маттарелла, президент Італії, сидів у першому ряду, в той час як Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр країни, сиділа далі відповідно до протоколу щодо глав урядів і глав держав, таких як президенти і королівські особи.

У Римі поховали Папу Франциска26.04.2025, 16:20 • 2558 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Рим
Папа Франциск
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна
Ватикан
Олена Зеленська
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,388.50
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,800.24