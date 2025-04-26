Біля Макрона і Трампа: Ватикан змінив протокол, щоб Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи

Ватикан скасував протокол, щоб забезпечити Президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Франциска разом із президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном, передає УНН із посиланням на Telegraph.

Деталі

Видання зазначає, що Зеленський прибув до Риму зі своєю дружиною Оленою Зеленською на тлі очікувань прориву в мирних переговорах в Україні.

Лідера охопленої війною країни зустріли спонтанними оплесками, коли він зайняв своє місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з Трампом для їхніх перших переговорів після їхньої сварки в Овальному кабінеті.

Схоже, Ватикан вжив особливих заходів, щоб забезпечити Зеленському видне місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів сиділи відповідно до назви своєї країни і чи були вони главами держав чи урядів, пише видання.

Заплутані правила наказували, щоб світові лідери сиділи в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою — традиційній мові дипломатії, коли складалися протоколи.

Будучи Президентом України, Зеленський міг би очікувати, що сидітиме в третьому ряду або навіть далі. Натомість він сидів у першому ряду, за 11 місць від Трампа, який був праворуч від нього.

Ватикан не заперечував, що правила протоколу були порушені.

"Я вважаю, що вони зайняли вакантне місце", — сказав The Telegraph Маттео Бруні, прессекретар Ватикану.

Додамо

Між Зеленським і Трампом, серед інших, знаходилися президенти Індії, Угорщини, Габону, Макрон і його дружина Брігітта, а також Александр Стубб, президент Фінляндії.

У французькій мові Сполучені Штати починаються з літери E — États-Unis.

Праворуч від Трампа і його дружини Меланії були Алар Каріс, президент Естонії, і король Іспанії Феліпе (Espagne по-французьки).

Праворуч від Зеленського сидів Майкл Д. Хіггінс, президент Ірландії, що, очевидно, показує, що правила протоколу були змінені, щоб забезпечити українському лідеру видне місце.

В інших місцях правила суворо дотримувалися: Хав'єр Мілей, президент Аргентини, сидів поруч зі швейцарським гвардійцем у крайньому правому куті першого ряду.

Принц Уельський, який представляв короля, сидів у третьому ряду, поруч з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, який незабаром залишить свою посаду.

Також були присутні Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, і його дружина леді Стармер, а також Джо Байден, колишній президент США, який сидів у п'ятому ряду.

Серджіо Маттарелла, президент Італії, сидів у першому ряду, в той час як Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр країни, сиділа далі відповідно до протоколу щодо глав урядів і глав держав, таких як президенти і королівські особи.

У Римі поховали Папу Франциска