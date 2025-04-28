Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня
Київ • УНН
Рішення про початок конклаву 7 травня ухвалили на загальному зібранні кардиналів 28 квітня у Ватикані. Сикстинську каплицю закрили для підготовки до обрання Папи.
Конклав для обрання нового Папи Римського розпочнеться 7 травня, рішення про що ухвалили під час загального зібрання кардиналів 28 березня, підтвердили у Ватикані, пише УНН з посиланням на Vatican News.
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"Як повідомив Маттео Бруні, директор ватиканської пресслужби, під час брифінгу за підсумками нарад, конклав розпочнеться у середу, 7 травня", - ідеться у повідомленні.
Рішення про дату початку конклаву, тобто, процедури обрання нового наступника святого Петра, було ухвалено під час 5-го загального зібрання колегії кардиналів, яке в понеділок, 28 квітня, відбулося в залі синодальних засідань у Ватикані. У засіданні взяли участь понад 180 кардиналів. Уже прибули понад 100 кардиналів, які мають право брати участь у конклаві.
Тим часом Ватиканські музеї інформують про те, що від понеділка, 28 квітня, Сисктинська каплиця Апостольського палацу недоступна для відвідувачів у звʼязку з початком приготування до конклаву.
Конклав з обрання нового Папи розпочнеться 7 травня - Reuters28.04.25, 13:56 • 4536 переглядiв