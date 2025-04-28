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Конклав з обрання нового Папи розпочнеться 7 травня - Reuters

Київ • УНН

 • 1994 перегляди

У Ватикані кардинали таємно зберуться 7 травня, щоб обрати нового Папу Римського. Близько 135 кардиналів візьмуть участь у конклаві.

Конклав з обрання нового Папи розпочнеться 7 травня - Reuters
www.vaticannews.va

Римо-католицькі кардинали зберуться на таємний конклав, щоб обрати нового Папу Римського розпочнеться 7 травня, з посиланням на високопоставлене джерело у Ватикані у понеділок повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Дата була визначена на закритих зборах кардиналів у Ватикані, перших після похорону Папи Франциска в суботу, повідомило джерело. Офіційне оголошення має бути зроблено найближчим часом.

Доповнення

Близько 135 кардиналів, молодших 80 років і з усього світу, мають право взяти участь у конклаві і вирішити, хто має стати наступним лідером Церкви, що налічує 1,4 мільярда членів.

Попередні два конклави, що відбулися у 2005 та 2013 роках, тривали лише два дні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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