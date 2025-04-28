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Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая - Reuters
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Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая - Reuters

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Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая - Reuters

Киев • УНН

 • 802 просмотра

В Ватикане кардиналы тайно соберутся 7 мая, чтобы избрать нового Папу Римского. Около 135 кардиналов примут участие в конклаве.

Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая - Reuters

Римо-католические кардиналы соберутся на тайный конклав, чтобы избрать нового Папу Римского, который начнется 7 мая, со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дата была определена на закрытом собрании кардиналов в Ватикане, первом после похорон Папы Франциска в субботу, сообщил источник. Официальное объявление должно быть сделано в ближайшее время.

Дополнение

Около 135 кардиналов, моложе 80 лет и со всего мира, имеют право принять участие в конклаве и решить, кто должен стать следующим лидером Церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда членов.

Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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