Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая - Reuters
Киев • УНН
В Ватикане кардиналы тайно соберутся 7 мая, чтобы избрать нового Папу Римского. Около 135 кардиналов примут участие в конклаве.
Римо-католические кардиналы соберутся на тайный конклав, чтобы избрать нового Папу Римского, который начнется 7 мая, со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Дата была определена на закрытом собрании кардиналов в Ватикане, первом после похорон Папы Франциска в субботу, сообщил источник. Официальное объявление должно быть сделано в ближайшее время.
Дополнение
Около 135 кардиналов, моложе 80 лет и со всего мира, имеют право принять участие в конклаве и решить, кто должен стать следующим лидером Церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда членов.
Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.