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Ватикан готовится избирать нового Папу: Сикстинскую капеллу закрывают для туристов

Киев • УНН

 • 2862 просмотра

В Ватикане закрыли Сикстинскую капеллу для туристов в связи с подготовкой к конклаву для избрания нового Папы после смерти Франциска. Ожидается, что выборы состоятся между 5 и 10 мая.

Ватикан готовится избирать нового Папу: Сикстинскую капеллу закрывают для туристов

В Ватикане закрыли для туристов Сикстинскую капеллу, где кардиналы соберутся на конклав для избрания следующего Папы Римского после смерти Папы Франциска 21 апреля в возрасте 88 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP News

Детали

Франциск был похоронен в субботу после похоронной церемонии на площади Святого Петра, на которой собрались мировые лидеры и сотни тысяч других людей. Девятидневный период траура продолжается до начала конклава.

Однако Церковь уже сейчас готовится к выборам нового понтифика. Ключевым является подготовка Сикстинской капеллы для кардиналов, которые соберутся в Ватикане, чтобы избрать следующего Папу Римского в рамках древнего избирательного процесса, известного как конклав.

Одна из ключевых технических задач - установка дымохода, в котором после голосования будут сжигать бюллетени. Те посетители, которым удалось попасть внутрь в воскресенье, считали себя счастливчиками, ведь неизвестно, как долго продлится конклав, и как долго жемчужина ватиканских музеев останется закрытой.

Я думаю, что нам очень повезло, что мы были последней группой посетителей, которые вошли сегодня. Знаете, наше путешествие не было бы полным, если бы мы не увидели это прекрасное место

- сказал турист из Соединенных Штатов Сумон Хан.

Гробница Папы Франциска впервые открыта для посетителей: детали27.04.25, 11:35 • 12631 просмотр

Когда пройдут выборы Папы Согласно графику, определенному церковным законодательством, конклав может начаться только после девятидневного траура.

Ожидается, что он начнется между 5 и 10 мая. Когда конклав откроется, кардиналы торжественно войдут в Сикстинскую капеллу и споют Литанию ко всем святым - торжественное, мистическое григорианское пение, которое призывает к заступничеству святых, когда кардиналы войдут в часовню и составят присягу о тайне. Толстые двойные двери часовни закроются, и магистр литургии произнесет латинские слова "Extra omnes", что означает "все выйдите".

Тайный процесс является частью традиции, направленной на защиту голосования от внешнего вмешательства. После этого мир будет ждать знака, что преемник Франциска избран. Черный дым, идущий из дымохода в Сикстинской капелле, будет свидетельствовать о том, что кардиналы не достигли большинства в две трети голосов для избрания нового Папы.

Но когда Папа наконец будет избран, поднимется белый дым и зазвонят колокола в знак того, что 1,4 миллиарда католиков получили нового духовного главу. Этот выбор определит, продолжит ли следующий понтифик реформы Франциска, с его вниманием к бедным, маргинализированным людям и окружающей среде, или кардиналы выберут понтифика, более близкого по стилю к консервативным предшественникам, таким как Бенедикт XVI, сосредоточенного на соблюдении доктрины Католической Церкви.

Справочно

"Сикстинская капелла" названа в честь Папы Сикста IV, покровителя искусства, который руководил строительством главной папской капеллы в 15 веке. Впоследствии Папа Юлий II сделал заказ у Микеланджело, который в 1508 и 1512 годах расписал потолок со сценами из Книги Бытия, а позже вернулся, чтобы нарисовать Страшный суд на одной из стен. 

Дополнение

В преддверии своей смерти Папа Римский Франциск передал почти все свои деньги, около 200 000 евро, тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Средства пошли на выплату ипотеки за макаронную фабрику при тюрьме. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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