Гробница Папы Франциска впервые открыта для посетителей: детали
Киев • УНН
После похорон Папы Франциска его могила в Санта Мария Маджоре открылась для посетителей. Ожидается увеличение паломников в церковь, где также похоронены другие понтифики.
После похорон Папы Франциска его гробница впервые будет открыта для общественности. С воскресного утра люди выстраиваются в очередь, чтобы увидеть гробницу Франциска в Санта Мария Маджоре.
Передает УНН со ссылкой на Ticinonline и Der Spiegel.
Детали
После похорон Папы Франциска его могилу впервые открыли для посетителей. Базилика Санта-Мария-Маджоре открылась в 7 часов. По дороге от собора Святого Петра было 150 000 верных, пишут СМИ.
Еще при жизни Франциск в своем завещании указал, что его следует похоронить в церкви возле железнодорожного вокзала Термини. Санта Мария Маджоре является одной из четырех так называемых папских базилик и была любимой церковью Франциска.
В Санта Мария Маджоре, кроме Франциска, похоронены еще семь понтификов, последний из которых Лев XIII был похоронен здесь в 1903 году.
Ожидается, что в будущем в церковь Санта Мария Маджоре будет приходить значительно больше паломников и посетителей.
Напомним
Понтифика похоронили в церкви возле Ватикана в субботу после большой заупокойной службы и похоронной процессии через Вечный город.