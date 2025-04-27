Гробница Папы Франциска впервые открыта для посетителей: детали

После похорон Папы Франциска его гробница впервые будет открыта для общественности. С воскресного утра люди выстраиваются в очередь, чтобы увидеть гробницу Франциска в Санта Мария Маджоре.

Передает УНН со ссылкой на Ticinonline и Der Spiegel.

Детали

После похорон Папы Франциска его могилу впервые открыли для посетителей. Базилика Санта-Мария-Маджоре открылась в 7 часов. По дороге от собора Святого Петра было 150 000 верных, пишут СМИ.

Еще при жизни Франциск в своем завещании указал, что его следует похоронить в церкви возле железнодорожного вокзала Термини. Санта Мария Маджоре является одной из четырех так называемых папских базилик и была любимой церковью Франциска.

В Санта Мария Маджоре, кроме Франциска, похоронены еще семь понтификов, последний из которых Лев XIII был похоронен здесь в 1903 году.

Ожидается, что в будущем в церковь Санта Мария Маджоре будет приходить значительно больше паломников и посетителей.

Напомним

Понтифика похоронили в церкви возле Ватикана в субботу после большой заупокойной службы и похоронной процессии через Вечный город.