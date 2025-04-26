У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Франциском: труну з тілом понтифіка закрили

У Ватикані завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском, після чого його труну було закрито. Про це інформує ABC News, передає УНН.

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За даними прес-служби Ватикану, церемонія прощання з труною Папи Франциска завершилася, і його труна була закрита.

За словами чиновників, обряд закриття труни відбувся о 20:00 годині вечора за місцевим часом у п'ятницю в соборі Святого Петра в Римі - повідомляє ABC News.

Зазначається, що під час обряду кардинал Кевін Фаррелл, який тимчасово виконував обов'язки керуючого Ватиканом до обрання нового папи, зачитав акт, який потім був поміщений у труну наприкінці церемонії.

Нагадаємо

Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Імовірною причиною смерті називають інсульт за даними ЗМІ, але Ватикан ще не надав офіційного підтвердження.

За даними поліції, на похорони Папи Франциска прийде близько 200 тисяч осіб. Близько мільйона людей спробують побачити процесію в Римі.

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