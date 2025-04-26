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В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
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В Ватикане завершилась церемония прощания с Папой Франциском: гроб с телом понтифика закрыли

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В Ватикане закрыли гроб Папы Франциска после церемонии прощания. На похороны ожидается около 200 тысяч человек, а причиной смерти называют инсульт.

В Ватикане завершилась церемония прощания с Папой Франциском: гроб с телом понтифика закрыли

В Ватикане завершилась церемония прощания с Папой Римским Франциском, после чего его гроб был закрыт. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

По данным пресс-службы Ватикана, церемония прощания с гробом Папы Франциска завершилась, и его гроб был закрыт.

По словам чиновников, обряд закрытия гроба состоялся в 20:00 вечера по местному времени в пятницу в соборе Святого Петра в Риме

- сообщает ABC News. 

Отмечается, что во время обряда кардинал Кевин Фаррелл, который временно исполнял обязанности управляющего Ватиканом до избрания нового папы, зачитал акт, который затем был помещен в гроб в конце церемонии.

Напомним

Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Вероятной причиной смерти называют инсульт по данным СМИ, но Ватикан еще не предоставил официального подтверждения.

По данным полиции, на похороны Папы Франциска придет около 200 тысяч человек. Около миллиона человек попытаются увидеть процессию в Риме.

"Его глаза были открыты, но он мне не отвечал": врач рассказал о последних минутах жизни Папы Франциска25.04.25, 11:53 • 7362 просмотра

Вита Зеленецкая

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