"Его глаза были открыты, но он мне не отвечал": врач рассказал о последних минутах жизни Папы Франциска

Серджио Альфьери, руководитель абдоминальной онкологической хирургии в больнице Джемелли и координатор врачей Святого Отца рассказал, что в последний раз видел Папу Франциска накануне Пасхи и тогда отметил, что тот был в хорошем настроении и хорошо себя чувствовал. А уже в понедельник, после праздника Воскресения, врач срочно приехал к Папе из-за ухудшения его состояния, но тот уже был в коме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Roma Corriere.

Детали

Общаясь с журналистами издания, Серджио Альфьери отметил, что в субботу, накануне Пасхи принес Папе пирог, который он любит, немного пообщался с ним и договорился о встрече в понедельник.

И я могу сказать, что ему было очень хорошо, он мне тоже это говорил. Я принес ему темный пирог, именно такой, который он любит, и мы немного поболтали. "Мне очень хорошо, я снова начал работать, и у меня все хорошо" (слова Папы - ред.). Я знал, что на следующий день он даст Urbi et Orbi, и мы договорились встретиться в понедельник

Врач добавил, что возвращение к работе было частью терапии Папы, однако Франциск никогда не подвергал себя опасности. Однако Альфьери добавил:

"Словно, приближаясь к концу, он решил сделать все, что должен был сделать. Так же, как то, что произошло в воскресенье, когда он принял предложение своего личного медицинского помощника Массимилиано Страппетти пройтись по площади среди толпы".

По информации издания Серджио Альфьери получил звонок от личного медбрата Папы на рассвете в понедельник. Он сказал, что Папа Римский очень болен и им нужно возвращаться в больницу Джемелли. Также добавил, что Папа Римский предпочитает видеть врача.

"Я заранее предупредил всех и через двадцать минут я был там, в Санта-Марте, но мне казалось трудно подумать, что нужна госпитализация. Я зашел в его комнату, и его глаза были открыты. Я заметил, что у него нет проблем с дыханием, и тогда я попытался ему позвонить, но он не ответил. Он не реагировал на раздражители, даже на болевые. В тот момент я понял, что больше ничего нельзя сделать. Он был в коме", - сказал Альфьери.

Медик подчеркнул, что транспортировка в больницу в таком состоянии была опасной, более того госпитализация была бы бесполезной.

"Страпетти знал, что Папа хотел умереть дома, когда мы были в Джемелли, он всегда так говорил. Вскоре он умер. Я чувствовал себя привилегированным и теперь могу сказать, что был. В то утро я погладил его на последнее прощание", - отметил он.

Напомним

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска 21 апреля 2025 года. Он отошел в вечность в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Гроб Папы Франциска запечатают в пятницу вечером