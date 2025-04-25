"Його очі були відкриті, але він мені не відповідав": лікар розповів про останні хвилини життя Папи Франциска

Серджіо Альф’єрі, керівник абдомінальної онкологічної хірургії в лікарні Джемеллі та координатор лікарів Святого Отця розповів, що востаннє бачив Папу Франциска напередодні Великодня і тоді відзначив, що той перебував у гарному настрої та мав хороше самопочуття. А вже у понеділок, після свята Воскресіння, лікар терміново приїхав до Папи через погіршення його стану, але той вже був у комі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Roma Corriere.

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Спілкуючись із журналістами видання, Серджіо Альф’єрі зазначив, що у суботу, напередодні Великодня приніс Папі пиріг, який він любить, трохи поспілкувався із ним і домовився про зустріч у понеділок.

І я можу сказати, що йому було дуже добре, він мені теж це казав. Я приніс йому темний пиріг, саме такий, який він любить, і ми трохи побалакали. "Мені дуже добре, я знову почав працювати, і у мене все добре" (слова Папи - ред.). Я знав, що наступного дня він дасть Urbi et Orbi, і ми домовилися зустрітися в понеділок

Лікар додав, що повернення до роботи було частиною терапії Папи, проте Франциск ніколи не наражав себе на небезпеку. Однак Альф’єрі додав:

"Ніби, наближаючись до кінця, він вирішив зробити все, що мав зробити. Так само, як те, що сталося в неділю, коли він прийняв пропозицію свого особистого медичного помічника Массіміліано Страппетті пройтися по площі серед натовпу".

За інформацією видання Серджіо Альф’єрі отримав дзвінок від особистого медбрата Папи на світанку у понеділок. Він сказав, що Папа Римський дуже хворий і їм потрібно повертатися у лікарню Джемеллі. Також додав, що Папа Римський воліє бачити лікаря.

"Я заздалегідь попередив усіх і через двадцять хвилин я був там, у Санта-Марті, але мені здавалося важко подумати, що потрібна госпіталізація. Я зайшов до його кімнати, і його очі були відкриті. Я помітив, що у нього немає проблем з диханням, і тоді я спробував йому подзвонити, але він не відповів. Він не реагував на подразники, навіть на больові. У той момент я зрозумів, що більше нічого не можна зробити. Він був у комі", - сказав Альф’єрі.

Медик підкреслив, що транспортування до лікарні у такому стані було небезпечним, ба більше госпіталізація була б марною.

"Страпетті знав, що Папа хотів померти вдома, коли ми були в Джемеллі, він завжди так казав. Невдовзі він помер. Я почувався привілейованим і тепер можу сказати, що був. Того ранку я погладив його на останнє прощання", - зазначив він.

Нагадаємо

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска 21 квітня 2025 року. Він відійшов у вічність у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

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