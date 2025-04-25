На похоронах Папи Франциска очікується близько 200 000 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
За даними поліції, на похорони Папи Франциска прийде близько 200 тисяч осіб. Близько мільйона людей спробують побачити процесію в Римі.
На похорон Папи Франциска завтра, як очікується, прийдуть близько 200 000 людей. Про це повідомили Sky News джерела в поліції, передає УНН.
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Передбачається, що близько мільйона людей спробують побачити процесію в Римі.
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У 2023 році близько 50 000 людей відвідали похорон Папи Бенедикта XVI, які відбулися через 10 років після його відставки у 2013 році.
А в 2005 році близько 300 000 людей відвідали похорон Папи Іоанна Павла II, який помер у віці 84 років.
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