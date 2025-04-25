На похоронах Папи Франциска очікується близько 200 000 осіб - ЗМІ

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
19:37 • 3034 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

19:10 • 9014 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

16:43 • 12960 перегляди

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 26202 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 37882 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 10:30 • 46818 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 09:10 • 36459 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
25 квітня, 07:40 • 39647 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 79548 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 57799 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
4.1м/с
59%
746 мм
Популярнi новини

Дружина Петра Порошенка подала на чоловіка в суд через поділ майна

25 квітня, 11:08 • 5570 перегляди

Україна відкрита до конструктивного діалогу з Китаєм для вирішення актуальних проблем - МЗС

25 квітня, 11:35 • 4482 перегляди

Археологи розкопали на узбережжі Перу елітну жіночу гробницю, якій п'ять тисяч років

14:57 • 7714 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

15:56 • 9780 перегляди

У столичному ТЦ Lavina Mall пожежа: відвідувачів евакуювали

16:19 • 4792 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 46817 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 79548 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 132801 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 297238 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 186726 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Джо Байден

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

15:56 • 9824 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 50081 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 42092 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 49061 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 80060 перегляди
Актуальне

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

TikTok

На похоронах Папи Франциска очікується близько 200 000 осіб - ЗМІ

Київ • УНН

 • 614 перегляди

За даними поліції, на похорони Папи Франциска прийде близько 200 тисяч осіб. Близько мільйона людей спробують побачити процесію в Римі.

На похоронах Папи Франциска очікується близько 200 000 осіб - ЗМІ

На похорон Папи Франциска завтра, як очікується, прийдуть близько 200 000 людей. Про це повідомили Sky News джерела в поліції, передає УНН.

Деталі

Передбачається, що близько мільйона людей спробують побачити процесію в Римі.

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну25.04.2025, 19:43 • 12930 переглядiв

У 2023 році близько 50 000 людей відвідали похорон Папи Бенедикта XVI, які відбулися через 10 років після його відставки у 2013 році.

А в 2005 році близько 300 000 людей відвідали похорон Папи Іоанна Павла II, який помер у віці 84 років.

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса25.04.2025, 13:30 • 46790 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Рим
Папа Франциск
Володимир Зеленський
Brent
$66.98
Bitcoin
$95,312.20
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,801.82