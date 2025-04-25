На похоронах Папы Франциска ожидается около 200 000 человек - СМИ

На похороны Папы Франциска завтра, как ожидается, придут около 200 000 человек. Об этом сообщили Sky News источники в полиции, передает УНН.

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Предполагается, что около миллиона человек попытаются увидеть процессию в Риме.

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В 2023 году около 50 000 человек посетили похороны Папы Бенедикта XVI, которые состоялись через 10 лет после его отставки в 2013 году.

А в 2005 году около 300 000 человек посетили похороны Папы Иоанна Павла II, который умер в возрасте 84 лет.

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