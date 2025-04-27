Гробницю Папи Франциска вперше відкрито для відвідувачів: деталі

Після поховання Папи Франциска його гробниця вперше буде відкрита для громадськості. З недільного ранку люди шикуються в чергу, щоб побачити гробницю Франциска у Санта Марія Маджоре.

Передає УНН із посиланням на Ticinonline та Der Spiegel.

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Після поховання Папи Франциска його могилу вперше відкрили для відвідувачів. Базиліка Санта-Марія-Маджоре відкрилася о 7 годині. Дорогою від собору Святого Петра було 150 000 вірних, пишуть ЗМІ.

Ще за життя Франциск у своєму заповіті вказав, що його слід поховати в церкві біля залізничного вокзалу Терміні. Санта Марія Маджоре є однією з чотирьох так званих папських базилік і була улюбленою церквою Франциска.

У Санта Марія Маджоре, крім Франциска, поховані ще сім понтифіків, останній з яких Лев XIII був похований тут у 1903 році.

Очікується, що у майбутньому до церкви Санта Марія Маджоре приходитиме значно більше паломників та відвідувачів.

Нагадаємо

Понтифіка поховали в церкві біля Ватикану в суботу після великої заупокійної служби та похоронної процесії через Вічне місто.