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Гробницю Папи Франциска вперше відкрито для відвідувачів: деталі

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

Після поховання Папи Франциска його могилу у Санта Марія Маджоре відкрили для відвідувачів. Очікується збільшення паломників до церкви, де також поховані інші понтифіки.

Гробницю Папи Франциска вперше відкрито для відвідувачів: деталі

Після поховання Папи Франциска його гробниця вперше буде відкрита для громадськості. З недільного ранку люди шикуються в чергу, щоб побачити гробницю Франциска у Санта Марія Маджоре. 

Передає УНН із посиланням на Ticinonline та Der Spiegel.

Деталі

Після поховання Папи Франциска його могилу вперше відкрили для  відвідувачів. Базиліка Санта-Марія-Маджоре відкрилася о 7 годині. Дорогою від собору Святого Петра було 150 000 вірних, пишуть ЗМІ.

Ще за життя Франциск у своєму заповіті вказав, що його слід поховати в церкві біля залізничного вокзалу Терміні. Санта Марія Маджоре є однією з чотирьох так званих папських базилік і була улюбленою церквою Франциска.

У Санта Марія Маджоре, крім Франциска, поховані ще сім понтифіків, останній з яких Лев XIII був похований тут у 1903 році.

Очікується, що у майбутньому до церкви Санта Марія Маджоре приходитиме значно більше паломників та відвідувачів.

Нагадаємо  

Понтифіка поховали в церкві біля Ватикану в суботу після великої заупокійної служби та похоронної процесії через Вічне місто. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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