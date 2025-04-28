Ватикан готується обирати нового Папу: Сикстинську капелу закривають для туристів

У Ватикані закрили для туристів Сикстинську капелу, де кардинали зберуться на конклав для обрання наступного Папи Римського після смерті Папи Франциска 21 квітня у віці 88 років. Про це пише УНН з посиланням на AP News.

Деталі

Франциск був похований в суботу після поховальної церемонії на площі Святого Петра, на якій зібралися світові лідери і сотні тисяч інших людей. Дев'ятиденний період жалоби триває до початку конклаву.

Проте Церква вже зараз готується до виборів нового понтифіка. Ключовим є підготовка Сикстинської капели для кардиналів, які зберуться у Ватикані, щоб обрати наступного Папу Римського в рамках стародавнього виборчого процесу, відомого, як конклав.

Одне з ключових технічних завдань - встановлення димаря, в якому після голосування спалюватимуть бюлетені. Ті відвідувачі, яким вдалося потрапити всередину в неділю, вважали себе щасливчиками, адже невідомо, як довго триватиме конклав, і як довго перлина ватиканських музеїв залишатиметься зачиненою.

Я думаю, що нам дуже пощастило, що ми були останньою групою відвідувачів, які увійшли сьогодні. Знаєте, наша подорож не була б повною, якби ми не побачили це прекрасне місце - сказав турист зі Сполучених Штатів Сумон Хан.

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Коли пройдуть вибори Папи Згідно з графіком, визначеним церковним законодавством, конклав може розпочатися лише після дев'ятиденного трауру.

Очікується, що він розпочнеться між 5 і 10 травня. Коли конклав відкриється, кардинали урочисто увійдуть у Сикистинську капелу і заспівають Літанію до всіх святих - урочистий, містичний григоріанський спів, який закликає до заступництва святих, коли кардинали увійдуть до каплиці і складуть присягу про таємницю. Товсті подвійні двері каплиці зачиняться, і магістр літургії промовить латинські слова "Extra omnes", що означає "всі вийдіть".

Таємний процес є частиною традиції, спрямованої на захист голосування від зовнішнього втручання. Після цього світ чекатиме на знак, що наступника Франциска обрано. Чорний дим, що йде з димаря в Сикстинській капелі, буде свідчити про те, що кардинали не досягли більшості в дві третини голосів для обрання нового Папи.

Але коли Папу нарешті буде обрано, підніметься білий дим і задзвонять дзвони на знак того, що 1,4 мільярда католиків отримали нового духовного главу. Цей вибір визначить, чи продовжить наступний понтифік реформи Франциска, з його увагою до бідних, маргіналізованих людей і навколишнього середовища, чи кардинали оберуть понтифіка, ближчого за стилем до консервативних попередників, таких як Бенедикт XVI, зосередженого на дотриманні доктрини Католицької Церкви.

Довідково

"Сикстинська капела" названа на честь Папи Сикста IV, покровителя мистецтва, який керував будівництвом головної папської каплиці в 15 столітті. Згодом Папа Юлій II зробив замовлення у Мікеланджело, який у 1508 і 1512 роках розписав стелю зі сценами з Книги Буття, а пізніше повернувся, щоб намалювати Страшний суд на одній зі стін.

Доповнення

Напередодні своєї смерті Папа Римський Франциск передав майже всі свої гроші, близько 200 000 євро, в'язниці для неповнолітніх у Римі. Кошти пішли на виплату іпотеки за макаронну фабрику при в'язниці.

