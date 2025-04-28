Перед смертю Папа Франциск пожертвував майже всі свої гроші в'язниці для неповнолітніх - The Economist

Папа Римський Франциск незадовго до своєї смерті пожертвував майже всі гроші, що в нього залишилися, в'язниці для неповнолітніх у Римі. Про це повідомляє The Economist, інформує УНН.

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Зазначається, що Понтифік передав близько 200 000 євро, щоб виплатити іпотеку за макаронну фабрику, яка працює при в'язниці.

Крізь життя й відхід Франциска можна відстежити послання про те, що справжнє місце його церкви було на маргінесі суспільства - йдеться у статті.

Автори вказують, що Понтифік також був втіленням віри, у якій було місце для сумнівів і невпевненості.

Мабуть, його найвідоміший коментар був, коли на запитання про гомосексуалізм він відповів: "Якщо людина гей, шукає Бога і має добру волю, хто я такий, щоб судити?" - пише видання.

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Також зазначається, що Франциск уникав "мирських атрибутів папства". Він відмовився переїхати в Апостольський палац, вибравши замість цього двокімнатний номер у гостьовому будинку Ватикану.

"Його ніколи не бачили в традиційних блискучих червоних папських тапочках, які любив його попередник, Папа Бенедикт XVI, вважаючи за краще носити (і бути похованим у них) потерті чорні черевики з ортопедичними устілками", - резюмують автори.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Імовірною причиною смерті став інсульт.

Понтифіка поховали в церкві біля Ватикану в суботу після великої заупокійної служби та похоронної процесії через Вічне місто.

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