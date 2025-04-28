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Перед смертью Папа Франциск пожертвовал почти все свои деньги тюрьме для несовершеннолетних - The Economist

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Папа Римский Франциск передал почти все свои деньги, около 200 000 евро, тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Средства пошли на выплату ипотеки за макаронную фабрику при тюрьме.

Перед смертью Папа Франциск пожертвовал почти все свои деньги тюрьме для несовершеннолетних - The Economist

Папа Римский Франциск незадолго до своей смерти пожертвовал почти все оставшиеся у него деньги тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом сообщает The Economist, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Понтифик передал около 200 000 евро, чтобы выплатить ипотеку за макаронную фабрику, которая работает при тюрьме.

Сквозь жизнь и уход Франциска можно отследить послание о том, что настоящее место его церкви было на обочине общества

- говорится в статье.

Авторы указывают, что Понтифик также был воплощением веры, в которой было место для сомнений и неуверенности.

Пожалуй, его самый известный комментарий был, когда на вопрос о гомосексуализме он ответил: "Если человек гей, ищет Бога и имеет добрую волю, кто я такой, чтобы судить?"

- пишет издание.

"Его глаза были открыты, но он мне не отвечал": врач рассказал о последних минутах жизни Папы Франциска25.04.25, 12:53 • 8553 просмотра

Также отмечается, что Франциск избегал "мирских атрибутов папства". Он отказался переехать в Апостольский дворец, выбрав вместо этого двухкомнатный номер в гостевом доме Ватикана.

"Его никогда не видели в традиционных блестящих красных папских тапочках, которые любил его предшественник, Папа Бенедикт XVI, предпочитая носить (и быть похороненным в них) потертые черные ботинки с ортопедическими стельками", - резюмируют авторы.

Напомним

Папа Римский Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Вероятной причиной смерти стал инсульт.

Понтифика похоронили в церкви возле Ватикана в субботу после большой заупокойной службы и похоронной процессии через Вечный город.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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