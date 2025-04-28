Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая
Киев • УНН
Решение о начале конклава 7 мая приняли на общем собрании кардиналов 28 апреля в Ватикане. Сикстинскую капеллу закрыли для подготовки к избранию Папы.
Конклав по избранию нового Папы Римского начнется 7 мая, решение о чем приняли во время общего собрания кардиналов 28 марта, подтвердили в Ватикане, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
"Как сообщил Маттео Бруни, директор ватиканской пресс-службы, во время брифинга по итогам совещаний, конклав начнется в среду, 7 мая", - говорится в сообщении.
Решение о дате начала конклава, то есть, процедуры избрания нового преемника святого Петра, было принято во время 5-го общего собрания коллегии кардиналов, которое в понедельник, 28 апреля, состоялось в зале синодальных заседаний в Ватикане. В заседании приняли участие более 180 кардиналов. Уже прибыли более 100 кардиналов, которые имеют право участвовать в конклаве.
Тем временем Ватиканские музеи информируют о том, что от понедельника, 28 апреля, Сикстинская капелла Апостольского дворца недоступна для посетителей в связи с началом приготовления к конклаву.
Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая - Reuters28.04.25, 13:56 • 4362 просмотра