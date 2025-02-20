У Білому домі коронували Трампа

Президента США Дональда Трампа оголосили королем. Поки що це зробив лише він сам і його адміністрація. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Трампа у соцмережі Truth, а також Х-акаунт Білого дому.

Плата за затори мертва. Манхеттен і весь Нью-Йорк врятовані. Хай живе король! - президент Дональд Дж. Трамп.

До повідомлень у соцмережах були прикріплені зображення, створені штучним інтелектом.

На них Трамп зображений з короною на голові.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.

Президент США Трамп загострює конфлікт із Зеленським та переймає наративи, що вигідні також москві. Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді без участі України, Трамп поставив під сумнів легітимність української влади.

Трамп заявив, що може зустрітися з путіним цього місяця