У Білому домі коронували Трампа

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Дональд Трамп розмістив у соцмережах зображення, створені ШІ, де він зображений з короною на голові.

Президента США Дональда Трампа оголосили королем. Поки що це зробив лише він сам і його адміністрація. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Трампа у соцмережі Truth, а також Х-акаунт Білого дому. 

Плата за затори мертва. Манхеттен і весь Нью-Йорк врятовані. Хай живе король!

- президент Дональд Дж. Трамп.

До повідомлень у соцмережах були прикріплені зображення, створені штучним інтелектом.

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На них Трамп зображений з короною на голові.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.

Президент США Трамп загострює конфлікт із Зеленським та переймає наративи, що вигідні також москві. Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді без участі України, Трамп поставив під сумнів легітимність української влади. 

Трамп заявив, що може зустрітися з путіним цього місяця19.02.25, 07:59 • 32344 перегляди

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