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15 березня, 19:03 • 119323 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178479 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144412 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136359 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116031 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107241 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102709 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139452 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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"Диктатор без виборів": Трамп різко розкритикував Зеленського

"Диктатор без виборів": Трамп різко розкритикував Зеленського

Київ • УНН

 • 30230 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі 

Уявіть собі, скромний успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була розпочатися, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе закінчити

- йдеться у дописі.

Трамп заявив, що США витратили на підтримку України 350 мільярдів доларів, на 200 мільярдів більше, ніж Європа, і навідміну від неї не отримають нічого назад. 

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Чому Сонний Джо Байден не вимагав вирівнювання, адже ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. У нас є великий, прекрасний Океан, який розділяє нас. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, "ЗНИКЛА". Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни

- зазначив Трамп.
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Також, він додав, що наразі США успішно ведуть переговори з рф щодо припинення війни в Україні, зазначивши, що це може зробити лише Трамп і його адміністрація.

Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти "підливку". Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована, і МІЛЬЙОНИ людей невиправдано загинули - і так триває.....

- йдеться у дописі.

Нагадємо

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського "вже впав до 4%". 

Павло Башинський

Павло Башинський

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