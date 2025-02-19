"Диктатор без виборів": Трамп різко розкритикував Зеленського

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.

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Уявіть собі, скромний успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була розпочатися, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе закінчити - йдеться у дописі.

Трамп заявив, що США витратили на підтримку України 350 мільярдів доларів, на 200 мільярдів більше, ніж Європа, і навідміну від неї не отримають нічого назад.

Чому Сонний Джо Байден не вимагав вирівнювання, адже ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. У нас є великий, прекрасний Океан, який розділяє нас. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, "ЗНИКЛА". Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни - зазначив Трамп.

Також, він додав, що наразі США успішно ведуть переговори з рф щодо припинення війни в Україні, зазначивши, що це може зробити лише Трамп і його адміністрація.

Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти "підливку". Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована, і МІЛЬЙОНИ людей невиправдано загинули - і так триває..... - йдеться у дописі.

Нагадємо

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського "вже впав до 4%".