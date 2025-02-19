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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123402 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183107 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147488 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138948 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117413 перегляди

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Рейтинг Зеленського приблизно такий самий, як у Трампа - Джонсон

Рейтинг Зеленського приблизно такий самий, як у Трампа - Джонсон

Київ • УНН

 • 30276 перегляди

Колишній прем'єр Британії спростував заяву Трампа про 4% рейтинг Зеленського. Джонсон закликав ЄС розморозити російські активи для підтримки України.

Рейтинг президента України Володимира Зеленського співставний з рівнем підтримки глави Білого дому Дональда Трампа у США. Про це у соцмережі Х написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, заяви Трампа не мають на меті бути історично достовірними, а спрямовані на те, щоб "примусити європейців до дій".

Звісно, рейтинг Зеленського не 4%. Насправді він приблизно такий самий, як у Трампа,

- зазначив Джонсон.

Він також закликав Євросоюз до більш рішучої підтримки України на тлі можливого скорочення допомоги Києву з боку США.

Коли ми, європейці, перестанемо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому покласти край цій війні? … Зокрема, США можуть побачити заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів, головним чином у Бельгії. Це готівка, якою можна і потрібно було б заплатити Україні та компенсувати підтримку США. Чому Європа заважає розморозити готівку путіна?

- резюмував політик.

Контекст

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського "вже впав до 4%".

У середу президент України заявив що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. За словами Зеленського, якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то "прямо зараз не вийде".

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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