Рейтинг Зеленського приблизно такий самий, як у Трампа - Джонсон

Рейтинг президента України Володимира Зеленського співставний з рівнем підтримки глави Білого дому Дональда Трампа у США. Про це у соцмережі Х написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє УНН.

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За його словами, заяви Трампа не мають на меті бути історично достовірними, а спрямовані на те, щоб "примусити європейців до дій".

Звісно, рейтинг Зеленського не 4%. Насправді він приблизно такий самий, як у Трампа, - зазначив Джонсон.

Він також закликав Євросоюз до більш рішучої підтримки України на тлі можливого скорочення допомоги Києву з боку США.

Коли ми, європейці, перестанемо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому покласти край цій війні? … Зокрема, США можуть побачити заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів, головним чином у Бельгії. Це готівка, якою можна і потрібно було б заплатити Україні та компенсувати підтримку США. Чому Європа заважає розморозити готівку путіна? - резюмував політик.

Контекст

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація. При цьому, за його словами, рейтинг Володимира Зеленського "вже впав до 4%".

У середу президент України заявив що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. За словами Зеленського, якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то "прямо зараз не вийде".