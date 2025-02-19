Зеленський про нібито його рейтинг у 4%: це дезінформація рф

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. Про це Зеленський сказав під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від росії, ми розуміємо це, й у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою та росією. На жаль, Трамп, з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Питання навіть, не яка в мене підтримка, а питання, що важливо... Питання номер один - як захиститися від обстрілів - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде.

"Тут є багато думок та розуміння того, що відбувається. Передусім, я ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю, що коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів, - напевне, це говорить про те, що йде якесь політичне змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде", - заявив Зеленський.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг Зеленського впав до 4%.

КМІС після цього повідомив, що майже 60% українців довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

Доповнення

Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, коментуючи інформацію від журналістки Fox News у Білому домі про триетапний мирний план щодо завершення війни, заявив, що це шлях, щоб нав'язати Україні проросійське керівництво.