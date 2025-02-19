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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127545 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:08 • 140707 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118450 перегляди

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Зеленський про нібито його рейтинг у 4%: це дезінформація рф

Зеленський про нібито його рейтинг у 4%: це дезінформація рф

Київ • УНН

 • 109678 перегляди

Президент Зеленський заявив, що інформація про його низький рейтинг - це російська дезінформація. За даними КМІС, рівень довіри до Зеленського становить майже 60%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. Про це Зеленський сказав під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від росії, ми розуміємо це, й у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою та росією. На жаль, Трамп, з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Питання навіть, не яка в мене підтримка, а питання, що важливо... Питання номер один - як захиститися від обстрілів

- сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде.

"Тут є багато думок та розуміння того, що відбувається. Передусім, я ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю, що коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів, - напевне, це говорить про те, що йде якесь політичне змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде", - заявив Зеленський.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг Зеленського впав до 4%.

КМІС після цього повідомив, що майже 60% українців довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

Доповнення

Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, коментуючи інформацію від журналістки Fox News у Білому домі про триетапний мирний план щодо завершення війни, заявив, що це шлях, щоб нав'язати Україні проросійське керівництво.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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