В ОП прокоментували ймовірні домовленості США та рф про триетапний мирний план

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Київ • УНН

 • 42556 перегляди

Радник ОП Сергій Лещенко застеріг щодо триетапного мирного плану, про який повідомила Fox News. За його словами, план з перемир'ям та виборами може призвести до нав'язування Україні проросійського керівництва.

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко коментуючи інформацію від журналістки Fox News у Білому домі про триетапний мирний план щодо завершення війни, заявив, що це шлях, щоб нав'язати Україні проросійське керівництво.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Сьогодні з'явилася інформація з посилання на Fox News, Євродепутатів, що начебто є в путіна бажання і в Америці він шукає підтримки, можливо навіть вже знайшов, що спочатку перемир'я, а потім вибори й потім вже якась угода про припинення війни

- сказав Лещенко.

За його словами, це прямий шлях до того, щоб нав'язати Україні вибори в умовах, коли частина виборців не голосує.

По-друге, це шлях, щоб нав'язати проросійське керівництво в такий спосіб, тому що це означає, що вони кинуть всі ресурси на протискання потрібної собі людини, яка буде підписувати фінальну угоду. В українському інтересі спочатку мир, а потім вже будь-які виборчі, політичні процеси

- заявив Лещенко.

Ніхто з "гравців", які ведуть перемовини, не говорять про повернення полонених - Зеленський18.02.25, 17:57 • 33963 перегляди

Контекст

Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати і росія домовилися про чотири принципи за підсумками переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії.

Міністр закордонних справ рф сергій лавров поділився підсумками зустрічі з американськими представниками, зазначивши, що розмова була "дуже корисною" і що дві сторони почали краще розуміти одна одну. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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