В ОП прокоментували ймовірні домовленості США та рф про триетапний мирний план

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко коментуючи інформацію від журналістки Fox News у Білому домі про триетапний мирний план щодо завершення війни, заявив, що це шлях, щоб нав'язати Україні проросійське керівництво.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Сьогодні з'явилася інформація з посилання на Fox News, Євродепутатів, що начебто є в путіна бажання і в Америці він шукає підтримки, можливо навіть вже знайшов, що спочатку перемир'я, а потім вибори й потім вже якась угода про припинення війни

За його словами, це прямий шлях до того, щоб нав'язати Україні вибори в умовах, коли частина виборців не голосує.

По-друге, це шлях, щоб нав'язати проросійське керівництво в такий спосіб, тому що це означає, що вони кинуть всі ресурси на протискання потрібної собі людини, яка буде підписувати фінальну угоду. В українському інтересі спочатку мир, а потім вже будь-які виборчі, політичні процеси