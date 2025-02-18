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Ніхто з "гравців", які ведуть перемовини, не говорять про повернення полонених - Зеленський

Ніхто з "гравців", які ведуть перемовини, не говорять про повернення полонених - Зеленський

Київ • УНН

 • 33963 перегляди

Президент України розкритикував учасників мирних переговорів за ігнорування питання полонених. США та рф домовились створити команди для роботи над припиненням війни без участі України.

Ніхто з "гравців", які ведуть перемовини про мир, не говорять про повернення полонених. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з лідером Туреччини Ердоганом, передає УНН.

Мені здається на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна зі сторін. росія цього хотіла, не змогла. Перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру. Я б хотів, щоб ви звернули увагу, що жоден з гравців, які ведуть сьогодні перемовини, або ставлять питання чи може закінчитися, або які умови щодо перемир'я, подивіться, ніхто не говорить про повернення полонених 

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, щоб не відбувалося між сторонами, передусім люди говорять завжди, що звичайні люди повинні повернутися додому.

Сама ситуація про це говорить, щоб не відбувалося між сторонами, передусім люди говорять завжди, що звичайні люди повинні повернутися додому. Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. Якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, я не вірю, що путін цього хоче, але якщо є добра воля, то точно йде обмін полоненими передусім 

- заявив Зеленський.

Доповнення

Reuters повідомляє, що офіційні особи США та росії домовилися на переговорах у Саудівській Аравії "призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є довготривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін".

Україну не запросили на переговори між США і росією у Саудівській Аравії - FoxNews15.02.25, 22:22 • 72033 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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