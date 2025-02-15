Україну не запросили на переговори між США і росією у Саудівській Аравії - FoxNews

Україну не запросили на зустріч команди Трампа та представників росії в Саудівській Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву журналіста FOX Нани Саджаї в соцмережі Х.

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За словами Саджаї високопоставлений український посадовець повідомив їй, що українську сторону не запрошували та не інформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.

Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів