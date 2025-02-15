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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126954 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149746 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140472 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118262 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Україну не запросили на переговори між США і росією у Саудівській Аравії - FoxNews

Україну не запросили на переговори між США і росією у Саудівській Аравії - FoxNews

Київ • УНН

 • 72033 перегляди

Українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Про це повідомив високопоставлений український посадовець журналістці FOX News.

Україну не запросили на зустріч команди Трампа та представників росії в Саудівській Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву журналіста FOX Нани Саджаї в соцмережі Х.

Деталі

За словами Саджаї  високопоставлений український посадовець повідомив їй, що українську сторону не запрошували та не інформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.

Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів15.02.25, 21:05 • 77808 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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