Україну не запросили на переговори між США і росією у Саудівській Аравії - FoxNews
Київ • УНН
Українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Про це повідомив високопоставлений український посадовець журналістці FOX News.
Україну не запросили на зустріч команди Трампа та представників росії в Саудівській Аравії. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву журналіста FOX Нани Саджаї в соцмережі Х.
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За словами Саджаї високопоставлений український посадовець повідомив їй, що українську сторону не запрошували та не інформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.
Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів15.02.25, 21:05 • 77808 переглядiв