Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів

Високопосадовці адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні перемовини з російськими та українськими переговорниками. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на конгресмена Майка МакКола та двох американських посадовців, знайомих із планом, передає УНН.

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Зазначається, що радник з питань національної безпеки Майк Волтц найближчими днями приєднається до Держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни.

Спеціальний представник Трампа на переговорах між Україною та росією, відставний генерал Кіт Келлог, на зустрічі не буде присутній

Співрозмовники повідомили, що США також не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.

Це може дратувати союзників НАТО, які публічно закликали президента Дональда Трампа забезпечити їм місце за столом переговорів