Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів
Київ • УНН
Високопосадовці адміністрації Трампа вирушили до Саудівської Аравії для початку мирних переговорів з російськими та українськими представниками. США не планують залучати представників інших європейських держав.
Високопосадовці адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні перемовини з російськими та українськими переговорниками. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на конгресмена Майка МакКола та двох американських посадовців, знайомих із планом, передає УНН.
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Зазначається, що радник з питань національної безпеки Майк Волтц найближчими днями приєднається до Держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни.
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Співрозмовники повідомили, що США також не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.
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Конгресмен Майк МакКол підтвердив плани Волтца і Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії, щоб почати переговори між двома ворогуючими сторонами у коментарі виданню на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Двоє офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності, підтвердили плани, але не уточнили інших подробиць зустрічей, зокрема, хто з українських чи російських учасників братиме у них участь.
У середу Трамп заявив журналістам, що розраховує провести особисту зустріч з російським лідером владіміром путіним у Саудівській Аравії.
"Зрештою, ми розраховуємо зустрітися", - сказав він. "Ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимося, чи зможемо ми щось зробити", - цитує Дональда Трампа видання.
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Радник із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан проведе переговори представників США та рф щодо підготовки зустрічі Трампа з диктатором.
Китай про війну в Україні: усі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах15.02.25, 11:35 • 23085 переглядiв