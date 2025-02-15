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Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів

Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів

Київ • УНН

 • 77808 перегляди

Високопосадовці адміністрації Трампа вирушили до Саудівської Аравії для початку мирних переговорів з російськими та українськими представниками. США не планують залучати представників інших європейських держав.

Високопосадовці адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні перемовини з російськими та українськими переговорниками. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на конгресмена Майка МакКола та двох американських посадовців, знайомих із планом, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що радник з питань національної безпеки Майк Волтц найближчими днями приєднається до Держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни.

Спеціальний представник Трампа на переговорах між Україною та росією, відставний генерал Кіт Келлог, на зустрічі не буде присутній

- пише видання.

Співрозмовники повідомили, що США також не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.

Це може дратувати союзників НАТО, які публічно закликали президента Дональда Трампа забезпечити їм місце за столом переговорів

- йдеться у дописі Politico.

Конгресмен Майк МакКол підтвердив плани Волтца і Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії, щоб почати переговори між двома ворогуючими сторонами у коментарі виданню на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Двоє офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності,  підтвердили плани, але не уточнили інших подробиць зустрічей, зокрема, хто з українських чи російських учасників братиме у них участь.

У середу Трамп заявив журналістам, що розраховує провести особисту зустріч з російським лідером владіміром путіним у Саудівській Аравії. 

"Зрештою, ми розраховуємо зустрітися", - сказав він. "Ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимося, чи зможемо ми щось зробити", - цитує Дональда Трампа видання.

Нагадаємо

Радник із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан проведе переговори представників США та рф щодо підготовки зустрічі Трампа з диктатором.

Китай про війну в Україні: усі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах15.02.25, 11:35 • 23085 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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