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Представники США та рф зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа і путіна - Bloomberg

Представники США та рф зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа і путіна - Bloomberg

Київ • УНН

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Радник із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан проведе переговори представників США та рф щодо підготовки зустрічі Трампа з диктатором.

Посадовці рф та США зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії для підготовки можливої ​​зустрічі російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа. Вона може відбутися вже в кінці лютого, пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі зустрічі та список учасників ще уточнюються. Втім, за словами джерел Bloomberg, до групи, найімовірніше, увійдуть радники з національної безпеки. За словами одного зі співрозмовників, мета полягає в тому, щоб призначити дату до початку священного місяця Рамадан у березні.

За словами іншого чиновника, більшість європейців досі не проінформовані про це. І хоча очікується приїзд офіційних осіб з України, вони, ймовірно, теж не в курсі всіх приготувань, пише Bloomberg.

Радник із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан проведе переговори, сказав співрозмовник, додавши, що плани можуть бути зірвані через зміни в останню хвилину.

Радник із національної безпеки Майкл Волтц і спеціальний посланник Стів Віткофф, як очікують, очолять переговори.

"путін збирає команду важковаговиків із десятирічним досвідом ведення переговорів на високих ставках. Серед них - юрій ушаков, головний радник Кремля із зовнішньої політики, за плечима якого п'ять десятиліть роботи в дипломатії, і його головний розвідник сергій наришкін, який служив разом із путіним у радянському КДБ, за словами людей, знайомих із ситуацією", - пише видання.

Ключову роль як неофіційний канал зв'язку з командою Трампа, за словами співрозмовників, може відігравати кирило дмитрієв, фінансист, який здобув освіту в Стенфорді та Гарварді і має зв'язки із сім'єю російського диктатора.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що готується саміт із володимиром путіним у Саудівській Аравії  - і сказав, що в ньому візьмуть участь українці. Своєю чергою Президент України підтвердив офіційний візит до Саудівської Аравії та ОАЕ з гуманітарною програмою. Зеленський наголосив, що не планує зустрічей ані з росіянами, ані з американцями під час візиту.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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