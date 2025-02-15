Представители США и рф встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки встречи Трампа и путина - Bloomberg
Киев • УНН
Советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан проведет переговоры представителей США и рф по подготовке встречи Трампа с диктатором.
Чиновники рф и США встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа. Она может состояться уже в конце февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали встречи и список участников еще уточняются. Впрочем, по словам источников Bloomberg, в группу, скорее всего, войдут советники по национальной безопасности. По словам одного из собеседников, цель состоит в том, чтобы назначить дату до начала священного месяца Рамадан в марте.
По словам другого чиновника, большинство европейцев до сих пор не проинформированы об этом. И хотя ожидается приезд официальных лиц из Украины, они, вероятно, тоже не в курсе всех приготовлений, пишет Bloomberg.
Советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан проведет переговоры, сказал собеседник, добавив, что планы могут быть сорваны из-за изменений в последнюю минуту.
Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф, как ожидается, возглавят переговоры.
"путин собирает команду тяжеловесов с десятилетним опытом ведения переговоров на высоких ставках. Среди них - юрий ушаков, главный советник Кремля по внешней политике, за плечами которого пять десятилетий работы в дипломатии, и его главный разведчик сергей нарышкин, служивший вместе с путиным в советском КГБ, по словам людей, знакомых с ситуацией", - пишет издание.
Ключевую роль как неофициальный канал связи с командой Трампа, по словам собеседников, может играть кирилл дмитриев, финансист, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющий связи с семьей российского диктатора.
Напомним
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что готовится саммит с владимиром путиным в Саудовской Аравии - и сказал, что в нем примут участие украинцы. В свою очередь Президент Украины подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ с гуманитарной программой. Зеленский подчеркнул, что не планирует встреч ни с россиянами, ни с американцами во время визита.