Представители США и рф встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки встречи Трампа и путина - Bloomberg

ukenru
Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
13:16 • 73025 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 100434 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 102407 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 164109 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 232735 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 168131 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 161377 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 141584 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126807 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 123231 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Орбан снова заявил, что Украина может стать "Афганистаном" для ЕС

Орбан снова заявил, что Украина может стать "Афганистаном" для ЕС

15 февраля, 07:55 • 36788 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 105914 просмотра
Нафтогаз заявляет, что делает все для "спокойного" отопительного сезона, несмотря на атаки рф: необходимые объемы газа импортируются

Нафтогаз заявляет, что делает все для "спокойного" отопительного сезона, несмотря на атаки рф: необходимые объемы газа импортируются

15 февраля, 08:15 • 41372 просмотра
СМИ узнали детали американского предложения Украине отдать 50% редкоземов: что предложили США взамен

СМИ узнали детали американского предложения Украине отдать 50% редкоземов: что предложили США взамен

15 февраля, 08:35 • 31517 просмотра
В Украине продолжают дорожать огурцы: названа причина

В Украине продолжают дорожать огурцы: названа причина

11:51 • 37434 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 127241 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 232739 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 182718 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 185997 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 262433 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 105917 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 135256 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 134094 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 139998 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 151220 просмотра
Актуальное
Представители США и рф встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки встречи Трампа и путина - Bloomberg

Представители США и рф встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки встречи Трампа и путина - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 8579 просмотра

Read in English

Советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан проведет переговоры представителей США и рф по подготовке встречи Трампа с диктатором.

Чиновники рф и США встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки возможной встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа. Она может состояться уже в конце февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали встречи и список участников еще уточняются. Впрочем, по словам источников Bloomberg, в группу, скорее всего, войдут советники по национальной безопасности. По словам одного из собеседников, цель состоит в том, чтобы назначить дату до начала священного месяца Рамадан в марте.

По словам другого чиновника, большинство европейцев до сих пор не проинформированы об этом. И хотя ожидается приезд официальных лиц из Украины, они, вероятно, тоже не в курсе всех приготовлений, пишет Bloomberg.

Советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан проведет переговоры, сказал собеседник, добавив, что планы могут быть сорваны из-за изменений в последнюю минуту.

Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф, как ожидается, возглавят переговоры.

"путин собирает команду тяжеловесов с десятилетним опытом ведения переговоров на высоких ставках. Среди них - юрий ушаков, главный советник Кремля по внешней политике, за плечами которого пять десятилетий работы в дипломатии, и его главный разведчик сергей нарышкин, служивший вместе с путиным в советском КГБ, по словам людей, знакомых с ситуацией", - пишет издание.

Ключевую роль как неофициальный канал связи с командой Трампа, по словам собеседников, может играть кирилл дмитриев, финансист, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющий связи с семьей российского диктатора.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что готовится саммит с владимиром путиным в Саудовской Аравии  - и сказал, что в нем примут участие украинцы. В свою очередь Президент Украины подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ с гуманитарной программой. Зеленский подчеркнул, что не планирует встреч ни с россиянами, ни с американцами во время визита.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
garvardskii-universitetГарвардский университет
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы