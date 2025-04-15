Гарвардський університет

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18341 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129770 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125177 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123988 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127202 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190436 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163967 перегляди

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Адміністрація Трампа заморозила понад 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету

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Дослідження Гарвардського університету показало, що помірне вживання алкоголю знижує рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та підвищує рівень "хорошого" (ЛПВЩ).

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Представники США та рф зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа і путіна - Bloomberg

Радник із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан проведе переговори представників США та рф щодо підготовки зустрічі Трампа з диктатором.

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Чому варто пити теплу воду з лимоном зранку: основні переваги для здоров’я

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Трамп підтримав Гегсета на посаду глави Пентагону після публікацій ЗМІ

Дональд Трамп заявив про підтримку Піта Гегсета на посаду міністра оборони США, незважаючи на скандали навколо його кандидатури. Трамп високо оцінив освіту та військовий досвід Гегсета.

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Екссенатор і прихильник Трампа Девід Пердью стане послом США в Китаї

Дональд Трамп оголосив про призначення екссенатора Девіда Пердью новим послом США в Китаї. Пердью, який має досвід роботи в Азії та підтримував оскарження виборів 2020 року, замінить на посаді Ніколаса Бернса.

Новини Світу • 6 грудня, 08:51 • 15552 перегляди

Не передбачає переїзду до США: Кулеба прокоментував співробітництво з Гарвардом

Дмитро Кулеба отримав посаду нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера. Він підтвердив, що залишатиметься в Україні та здійснюватиме лише короткі візити до Гарварду.

Суспільство • 5 грудня, 20:55 • 50155 перегляди

Передвиборчий штаб Гарріс змінює стратегію через непокоєння щодо успіхів Трампа - Reuters

Віце-президент США Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків та республіканців. Зміни пов'язані зі зростаючою стурбованістю демократів щодо опитувань, які показують скорочення переваги Гарріс над Трампом.

Новини Світу • 18 жовтня, 04:14 • 23764 перегляди

Опитування: Трамп незначно випереджає Гарріс у достроковому голосуванні у "хитких" штатах

Опитування Harvard CAPS/Harris показало невелику перевагу Трампа над Гарріс серед виборців, які голосуватимуть достроково, у "хитких" штатах. У загальнонаціональному масштабі Гарріс зберігає лідерство, але розрив скорочується.

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З вікна готелю на Манхеттені викинувся засновник квиткового сервісу Fandango Майкл Клайн

64-річний бізнесмен Майкл Клайн, співзасновник сервісу продажу квитків Fandango, загинув після падіння з 20 поверху готелю на Манхеттені. Його бізнес зазнав труднощів під час пандемії, коли кінотеатри були закриті.

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