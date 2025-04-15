Гарвардський університет

Не передбачає переїзду до США: Кулеба прокоментував співробітництво з Гарвардом

Дмитро Кулеба отримав посаду нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера. Він підтвердив, що залишатиметься в Україні та здійснюватиме лише короткі візити до Гарварду.