Гарвардський університет

Уряд США призупинив фінансування Гарварду на суму понад 2,2 млрд доларів. Причиною стала відмова університету виконувати вимоги щодо боротьби з антисемітизмом.
Дослідження Гарвардського університету показало, що помірне вживання алкоголю знижує рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та підвищує рівень "хорошого" (ЛПВЩ).
Радник із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан проведе переговори представників США та рф щодо підготовки зустрічі Трампа з диктатором.
Склянка теплої води з лимоном зранку має численні переваги для здоров'я. Напій сприяє травленню, детоксикації, зволоженню, допомагає схуднути та зміцнити імунітет.
Дональд Трамп заявив про підтримку Піта Гегсета на посаду міністра оборони США, незважаючи на скандали навколо його кандидатури. Трамп високо оцінив освіту та військовий досвід Гегсета.
Дональд Трамп оголосив про призначення екссенатора Девіда Пердью новим послом США в Китаї. Пердью, який має досвід роботи в Азії та підтримував оскарження виборів 2020 року, замінить на посаді Ніколаса Бернса.
Дмитро Кулеба отримав посаду нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера. Він підтвердив, що залишатиметься в Україні та здійснюватиме лише короткі візити до Гарварду.
Віце-президент США Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків та республіканців. Зміни пов'язані зі зростаючою стурбованістю демократів щодо опитувань, які показують скорочення переваги Гарріс над Трампом.
Опитування Harvard CAPS/Harris показало невелику перевагу Трампа над Гарріс серед виборців, які голосуватимуть достроково, у "хитких" штатах. У загальнонаціональному масштабі Гарріс зберігає лідерство, але розрив скорочується.
Гурт АНТИТІЛА завершив тур "Culture VS War" у США, зібравши 10 млн грн для ГУР. Проєкт включав показ документального фільму, зустрічі з громадами та політиками, а також благодійні аукціони.
64-річний бізнесмен Майкл Клайн, співзасновник сервісу продажу квитків Fandango, загинув після падіння з 20 поверху готелю на Манхеттені. Його бізнес зазнав труднощів під час пандемії, коли кінотеатри були закриті.