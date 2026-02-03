Дональд Трамп вимагає від Гарварду 1 мільярд доларів компенсації
Київ • УНН
Трамп заявив, що вимагатиме від Гарвардського університету 1 мільярд доларів компенсації. Це сталося після публікації в The New York Times, яка стверджувала, що адміністрація нібито відмовилася від попередньої вимоги виплатити 200 мільйонів доларів.
Президент США Дональд Трамп оголосив про намір стягнути з Гарвардського університету один мільярд доларів. Заява з'явилася після публікації в The New York Times, у якій стверджувалося, що адміністрація нібито відмовилася від попередньої вимоги виплатити 200 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень у правопорушеннях. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Трамп різко розкритикував керівництво університету на своїй платформі Truth Social, назвавши повідомлення ЗМІ про поступки з боку уряду "абсолютно неправильними". Президент наполягає, що Гарвард має понести сувору фінансову відповідальність за політику, яку він вважає ідеологічно упередженою, та за неналежний захист єврейських студентів під час протестів у кампусі.
Ця справа триватиме, доки не буде звершено правосуддя. Гарвард годував "нісенітницями" занепадаючу (газету - ред.) New York Times... Ми вимагаємо від Гарвардського університету один мільярд доларів компенсації
Боротьба за державне фінансування
Адміністрація Трампа з початку 2025 року веде агресивну кампанію проти провідних університетів. Раніше уряд уже заморожував гранти Гарварду на суму 2,2 мільярда доларів, звинувачуючи заклад у порушенні законів про громадянські права. Хоча частину коштів було відновлено за рішенням суду, Білий дім продовжує тиск, вимагаючи від університету докорінних змін у системі управління та найму персоналу.
Гарвард тривалий час поводився дуже погано! Вони хотіли запропонувати заплутану концепцію навчання персоналу, але вона була відхилена як абсолютно неадекватна... Це має бути кримінальна, а не цивільна справа, і Гарварду доведеться жити з наслідками своїх провин
Наразі університет не надав офіційного коментаря щодо нової вимоги мільярдної компенсації.
