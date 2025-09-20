Адміністрація Трампа вводить нові обмеження для Гарварду: про що йдеться

harvard.edu

Адміністрація президента США Дональда Трампа в п'ятницю посилила свою кампанію проти Гарвардського університету, встановивши нові обмеження на можливість університету Ліги плюща отримувати федеральні кошти для допомоги студентам, посилаючись на занепокоєння щодо "фінансового становища" найстарішого та найбагатшого університету в Сполучених Штатах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство освіти США заявило, що ввело для Гарварду, що базується в Кембриджі у штаті Массачусетс, режим "посиленого моніторингу за коштами", що є відходом від звичайної практики, яка змушує університет використовувати власні кошти для виплати федеральної допомоги студентам, перш ніж використати кошти міністерства.

Трамп посилив заходи щодо університетів та погрожував скороченням федерального фінансування через низку питань, таких як пропалестинські протести проти наступу Ізраїлю, союзника США, на сектор Газа, політика щодо трансгендерів, кліматичні ініціативи та програми із забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

Міністерство освіти США також вимагає від Гарварда відкриття акредитива на суму 36 мільйонів доларів для забезпечення виконання своїх фінансових зобов'язань. У листі йдеться про те, що недавні події викликали стурбованість з приводу фінансового стану Гарварда, з посиланням на рішення університету випустити облігації та провести скорочення на тлі конфлікту з Білим домом.

Міністерство освіти США заявило, що Гарвард ризикує втратити доступ до всієї федеральної студентської допомоги через невиконання запитів Управління з цивільних прав (Office of Civil Rights) на надання документів, що, як попереджалося в окремому листі, може вжити заходів щодо примусового виконання.

Це управління вивчає питання про те, чи Гарвард продовжує враховувати расовий фактор при прийомі в бакалаврат.

Гарвард не відповів на запити про коментарі.

Гарвардський університет виграв суд проти адміністрації Трампа

Доповнення

У липні уряд врегулював свої федеральні розслідування з Колумбійським університетом, який погодився виплатити уряду понад 220 мільйонів доларів, та Університетом Брауна, який заявив, що виплатить 50 мільйонів доларів на підтримку розвитку місцевих кадрів. Обидва університети погодились із деякими вимогами уряду.

Адміністрація Трампа прагне мирової угоди з Гарвардом. Трамп заявив, що Гарвард має виплатити "не менше ніж 500 мільйонів доларів".

Уряд у США окремо запропонував врегулювати розслідування щодо Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі через виплату університетом 1 мільярда доларів. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав цю пропозицію спробою здирства. У серпні університет повідомив, що уряд заморозив фінансування Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі майже на 600 мільйонів доларів.