10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Адміністрація Трампа вводить нові обмеження для Гарварду: про що йдеться

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Адміністрація Трампа посилила кампанію проти Гарвардського університету, встановивши нові обмеження на отримання федеральних коштів для допомоги студентам. Міністерство освіти США ввело для Гарварду режим посиленого моніторингу за коштами та вимагає відкриття акредитива на суму 36 мільйонів доларів.

Адміністрація Трампа вводить нові обмеження для Гарварду: про що йдеться
harvard.edu

Адміністрація президента США Дональда Трампа в п'ятницю посилила свою кампанію проти Гарвардського університету, встановивши нові обмеження на можливість університету Ліги плюща отримувати федеральні кошти для допомоги студентам, посилаючись на занепокоєння щодо "фінансового становища" найстарішого та найбагатшого університету в Сполучених Штатах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство освіти США заявило, що ввело для Гарварду, що базується в Кембриджі у штаті Массачусетс, режим "посиленого моніторингу за коштами", що є відходом від звичайної практики, яка змушує університет використовувати власні кошти для виплати федеральної допомоги студентам, перш ніж використати кошти міністерства.

Трамп посилив заходи щодо університетів та погрожував скороченням федерального фінансування через низку питань, таких як пропалестинські протести проти наступу Ізраїлю, союзника США, на сектор Газа, політика щодо трансгендерів, кліматичні ініціативи та програми із забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

Міністерство освіти США також вимагає від Гарварда відкриття акредитива на суму 36 мільйонів доларів для забезпечення виконання своїх фінансових зобов'язань. У листі йдеться про те, що недавні події викликали стурбованість з приводу фінансового стану Гарварда, з посиланням на рішення університету випустити облігації та провести скорочення на тлі конфлікту з Білим домом.

Міністерство освіти США заявило, що Гарвард ризикує втратити доступ до всієї федеральної студентської допомоги через невиконання запитів Управління з цивільних прав (Office of Civil Rights) на надання документів, що, як попереджалося в окремому листі, може вжити заходів щодо примусового виконання.

Це управління вивчає питання про те, чи Гарвард продовжує враховувати расовий фактор при прийомі в бакалаврат.

Гарвард не відповів на запити про коментарі.

Гарвардський університет виграв суд проти адміністрації Трампа04.09.25, 04:09 • 4623 перегляди

Доповнення

У липні уряд врегулював свої федеральні розслідування з Колумбійським університетом, який погодився виплатити уряду понад 220 мільйонів доларів, та Університетом Брауна, який заявив, що виплатить 50 мільйонів доларів на підтримку розвитку місцевих кадрів. Обидва університети погодились із деякими вимогами уряду.

Адміністрація Трампа прагне мирової угоди з Гарвардом. Трамп заявив, що Гарвард має виплатити "не менше ніж 500 мільйонів доларів".

Уряд у США окремо запропонував врегулювати розслідування щодо Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі через виплату університетом 1 мільярда доларів. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав цю пропозицію спробою здирства. У серпні університет повідомив, що уряд заморозив фінансування Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі майже на 600 мільйонів доларів.

Юлія Шрамко

Новини СвітуОсвіта
Ґевін Ньюсом
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа