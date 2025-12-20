"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon
Київ • УНН
Amazon та Netflix уклали несподівану угоду про ліцензування контенту. Фільми про Джеймса Бонда, "Роккі" та серіал "Людина у високому замку" стануть доступними на Netflix з 15 січня.
Безліч фільмів і серіалів, що належать Amazon, включаючи відомі фільми про Джеймса Бонда, будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди між двома стрімінговими сервісами, пише УНН з посиланням на Deadline.
Деталі
Netflix запустить "Помри, але не зараз" (Die Another Day), "Не час помирати" (No Time to Die), "Квант милосердя" (Quantum of Solace) та "Скайфолл" (Skyfall) 15 січня. Також будуть доступні фільми, такі як "Роккі" (Rocky), "Крід" (Creed) та "Білявка в законі" (Legally Blonde), а також оригінальні серіали, включаючи "Людина у високому замку" (The Man in the High Castle).
Це сталося після того, як цього місяця на Netflix почав транслюватися серіал "Мисливці" (Hunters), створений Девідом Вейлом, який виходив протягом двох сезонів на Prime Video.
"Помри, але не зараз", "Квант милосердя" та "Скайфолл" будуть доступні на Netflix у США, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, країнах Бенілюксу, Італії, країнах Північної Європи та Латинської Америки протягом трьох місяців. Серіал "Мисливці" доступний протягом року в США, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, країнах Бенілюксу, Італії, країнах Північної Європи та Латинської Америки.
Це несподівана угода між двома конкурентами.
Інсайдери Amazon повідомили Deadline, що ліцензування каталогу фільмів про Джеймса Бонда для Netflix - це "стратегічне бізнес-рішення, покликане розширити глобальне охоплення і знову залучити аудиторію".
По суті, Amazon вирішила, що дохід, який принесуть ці фільми, вартий того, щоб допомогти одному зі своїх конкурентів у сфері стрімінгу - ознака того, що ринок дистрибуції повернувся, принаймні на цей момент. Це схоже на ситуацію, коли Warner Bros Discovery вирішила почати продавати Netflix такі серіали HBO, як "Біла ворона" (Insecure), "Брати по зброї" (Band of Brothers) та "Клієнт завжди мертвий" (Six Feet Under), у 2023 році, задовго до того, як стрімінговий сервіс уклав угоду про покупку всієї компанії.
