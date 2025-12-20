"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon

$42.340.00
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 10333 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 12078 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 10034 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 13187 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 22311 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 26057 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24780 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24098 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19685 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУPhoto20 грудня, 10:06 • 8300 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 19544 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 23791 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 11544 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 14088 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 4298 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 12076 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 82763 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 58223 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 66263 перегляди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon19:10 • 44 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді18:35 • 840 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 14164 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 11612 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 23893 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Су-27
FIFA (серія відеоігор)

"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Amazon та Netflix уклали несподівану угоду про ліцензування контенту. Фільми про Джеймса Бонда, "Роккі" та серіал "Людина у високому замку" стануть доступними на Netflix з 15 січня.

"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon

Безліч фільмів і серіалів, що належать Amazon, включаючи відомі фільми про Джеймса Бонда, будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди між двома стрімінговими сервісами, пише УНН з посиланням на Deadline. 

Деталі

Netflix запустить "Помри, але не зараз" (Die Another Day), "Не час помирати" (No Time to Die), "Квант милосердя" (Quantum of Solace) та "Скайфолл" (Skyfall) 15 січня. Також будуть доступні фільми, такі як "Роккі" (Rocky), "Крід" (Creed) та "Білявка в законі" (Legally Blonde), а також оригінальні серіали, включаючи "Людина у високому замку" (The Man in the High Castle).

Це сталося після того, як цього місяця на Netflix почав транслюватися серіал "Мисливці" (Hunters), створений Девідом Вейлом, який виходив протягом двох сезонів на Prime Video.

"Помри, але не зараз", "Квант милосердя" та "Скайфолл" будуть доступні на Netflix у США, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, країнах Бенілюксу, Італії, країнах Північної Європи та Латинської Америки протягом трьох місяців. Серіал "Мисливці" доступний протягом року в США, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, країнах Бенілюксу, Італії, країнах Північної Європи та Латинської Америки.

Це несподівана угода між двома конкурентами.

Інсайдери Amazon повідомили Deadline, що ліцензування каталогу фільмів про Джеймса Бонда для Netflix - це "стратегічне бізнес-рішення, покликане розширити глобальне охоплення і знову залучити аудиторію".

По суті, Amazon вирішила, що дохід, який принесуть ці фільми, вартий того, щоб допомогти одному зі своїх конкурентів у сфері стрімінгу - ознака того, що ринок дистрибуції повернувся, принаймні на цей момент. Це схоже на ситуацію, коли Warner Bros Discovery вирішила почати продавати Netflix такі серіали HBO, як "Біла ворона" (Insecure), "Брати по зброї" (Band of Brothers) та "Клієнт завжди мертвий" (Six Feet Under), у 2023 році, задовго до того, як стрімінговий сервіс уклав угоду про покупку всієї компанії.

Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30.07.25, 16:21 • 214682 перегляди

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Фільм
Серіали
Amazon
Австрія
Швейцарія
Франція
Італія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Netflix